Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на 7,5 года, привезли в Москву давать показания. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источники.

Актер проходит свидетелем по делу о наркотиках, которое было заведено в то же время, что и дело о смертельном ДТП на Садовом кольце, сообщил источник.

Один из сотрудников ФСИН рассказал изданию, что он лично надевал Михаилу Ефремову браслет на ногу в Москве.

«Он дает показания по делу о наркотиках. И пока идут следственные действия, ему даже разрешили быть дома в Москве. А следственные действия могут идти довольно долго. Ефремову разрешен радиус прогулки в один километр», — процитировал сайт собеседника.

Владимир Мисюров, знакомый с окружением актера, рассказал газете, что друзьям Ефремова последнее время возвращаются письма, которые они отправили на зону.

Источник отметил, что Ефремов может остаться в Москве до конца своего срока, пока идут следственные действия по делу о наркотиках. Ефремов якобы согласился сдать наркодилеров. Благодаря сотрудничеству со следствием его могут выпустить по УДО. В Москве он находится под домашним арестом.

В то же время РЕН ТВ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написал, что Михаила Ефремова не доставляли в Москву. Он остается в ИК-4 в Алексеевке.

Юрист Дмитрий Кузьмичев подтвердил сведения kp.ru о местонахождении Ефремова.