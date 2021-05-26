ФСИН опровергла этапирование Ефремова в Москву

Сообщения о тайном этапировании Михаила Ефремова в Москву не соответствуют действительности. Об этом заявили в УФСИН по Белгородской области.

В ведомстве подчеркнули, что актер в настоящее время отбывает наказание в той же белгородской колонии, сообщило РИА «Новости».

Информацию о том, что Ефремова доставили в Москву и поместили под домашний арест, ранее распространил сайт kp.ru со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, в Москву актера доставили для проведения следственных действий. Он якобы дает показания по делу о наркотиках. На это время ему разрешили быть дома и даже совершать прогулки в радиусе одного километра от дома.

Ефремов был приговорен к тюремному заключению после смертельного ДТП 8 июня 2020 года. Авария произошла в центре Москвы. Актер в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, вылетел на встречку и протаранил фургон Lada. Управлявший им курьер интернет-магазина Сергей Захаров той же ночью умер в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Но затем Мосгорсуд смягчил наказание и уменьшил срок до 7,5 года.