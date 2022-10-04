Канье Уэст пришел на показ мод в футболке «White Lives Matter» | 360°

Знаменитости 04 октября 2022, 01:58 Поделиться Telegram

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Viber Канье Уэст пришел на показ мод в футболке «White Lives Matter» Rolling Stone: Канье Уэст на неделе моды в Париже появился в футболке «White Lives Matter» flickr.com

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Американский темнокожий рэп-исполнитель, миллиардер и дизайнер Канье Уэст появился на неделе моды в Париже в необычной одежде. Его выбор пал на футболку с надписью «White Lives Matter» («Жизни белых имеют значение»), сообщил журнал Rolling Stone.

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«В понедельник Канье Уэст показал свою новую коллекцию YZY SZN 9 на презентации в Париже. Его выбор одежды? Футболка „White Lives Matter“ с длинным рукавом», — написало издание.

Twitter @PopCrave

Как уточнили в издании, слоган «White Lives Matter» появился среди сторонников превосходства белой расы, включая радикальную организацию «Ку-Клукс-Клан», как ответ на движение «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение»). Его участники выступают против жестокости полиции и за расовую справедливость.

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