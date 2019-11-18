Зима в Подмосковье. Как превратить выходные в маленькое путешествие

Зимой жизнь продолжается! И есть масса способов, как здорово провести время, получить впечатления, сытно поесть и зарядиться отличным настроением в это холодное время года. Московская область наполнена интересными местами, в которых выходные или новогодние каникулы станут запоминающимся событием. В этом разделе вы узнаете все об отдыхе в Подмосковье зимой.

Троице-Сергиева Лавра

Люди, которые любят погружаться в историю во время путешествий, точно должны побывать хоть раз в жизни в Троице-Сергиевой лавре. Это место в подмосковном Сергиевом Посаде известно среди православных верующих. Они приезжают туда помолиться о близких, обрести душевный покой, а кто-то, например, просит святого Сергия помочь сдать сессию.

До Сергиева Посада можно доехать на электричке с Ярославского вокзала, станция метро «Комсомольская площадь». Ехать на поездах до станций Сергиев Посад, Александров или Балакирево, электрички по этим направлениям останавливаются в городе Лавры. Чтобы попасть на позднюю Литургию, садитесь на электропоезд в 07:28, на Всенощное бдение попадете, если сядете на поезд в 14:31 или 14:37. Дорога на электричке займет полтора часа.

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Еще можно добраться до Троице-Сергиевой Лавры на автобусе № 388, отправление от метро «ВДНХ», интервал — 10-15 минут, без пробок доберетесь за час с небольшим.

На своей машине ехать нужно по Ярославскому шоссе (трасса М8), затем на 46-м километре повернуть в сторону Сергиева Посада, там проехать до проспекта Красной Армии — это центральная улица города. Напротив Лавры, в пяти минутах ходьбы, есть охраняемые стоянки, которые работают круглосуточно.

Саввино-Сторожевский монастырь

Другое место, где можно «словить дзен», — это Саввино-Сторожевский монастырь, где находится целебный источник. По преданию, его буквально намолил преподобный Савва.

Если вы на машине, то бросайте ее на стоянке внизу храма и не поленитесь подняться наверх. Еще одна стоянка есть в 200 метрах наверху от монастыря. Но для начала езжайте по Новорижскому шоссе около 30 километров от МКАД до развязки на Звенигород. Далее по «бетонному кольцу» еще 10 километров до города. Там, напротив спортивного комплекса «Звезда», поворачивайте направо на Московскую улицу — по ней нужно ехать до конца, там ждет т-образный перекресток. Поворачивайте направо и езжайте вдоль Москвы-реки еще около пяти километров до первого светофора и указателя «Саввино-Сторожевский монастырь».

Если есть навигатор, то указывайте конечной точкой населенный пункт Саввинская слобода. Таким образом монастырь будет находиться справа, на берегу Москвы-реки, за три километра до конечного пункта пути.

Общественным транспортом добраться можно на электричке от Белорусского вокзала до станции «Звенигород», затем автобусом № 23 или № 51 до остановки «Монастырь». Вместо электрички до Звенигорода есть вариант доехать на автобусе от станции метро «Кунцевская».

Зарайск — город трех историй

На юго-востоке Московской области расположился город Зарайск. Он сохранил неповторимую атмосферу неспешной жизни и дух старины, который невозможно почувствовать в больших городах. В Зарайске есть не только завораживающие зимние пейзажи, ведь это город трех историй и десятков имен. Водонапорная башня и самый охраняемый Кремль Подмосковья — вот, почему стоит поехать в подмосковный Зарайск, один из самых древних и самых удаленных от столицы городов области.

До Зарайска есть два пути на личном транспорте: по Новорязанскому шоссе до съезда на улицу Пушкина — это примерно 120 километров от Москвы. Там же будет указатель на Луховицы — вам туда.

Второй вариант: 180 километров и чуть меньше времени в пути (по этому маршруту меньше пробок). Едем по автодороге «Дон» примерно 100 километров, потом съезжаем в сторону Тамбова и Волгограда, едем по Е119 до левого поворота на Токарево, потом по прямой до кругового движения. Далее нужно двигаться в первый съезд, а потом — по прямой до Зарайска.

До Зарайска не ходят электрички, но до города можно добраться на автобусе. Они стоят возле станции метро «Котельники». Билет стоит 270 рублей, а на весь маршрут затрачивается два часа 40 минут.

«Новый Иерусалим» в Истре

Музей «Новый Иерусалим» недавно признали самым любимым у россиян. Он расположен в подмосковной Истре, где много веков назад построили монастырь по подобию того, что находится на Святой земле в Иерусалиме. Сейчас это не единственные достопримечательности. В городе можно посмотреть масштабную выставку Фаберже и найти памятник водопроводчику.

На машине ехать около 45 километров от МКАД по Волоколамскому или Новорижскому шоссе. Электричкой по Рижскому направлению до станции Истра или Новоиерусалимская, затем пешком около двух километров через город. На автобусе № 372 от станции метро «Тушинская» до остановки «Почта», затем нужно пересесть на автобус до остановки «Монастырь».

Музей «Коломенская пастила»

В музее истории со вкусом «Коломенская пастила» смогли воссоздать считавшуюся утраченной технологию производства некогда знаменитого лакомства. Все экскурсоводы музея «Коломенская пастила» занимались на курсах актерского мастерства. Сохраняя облик и атмосферу места, сотрудники рассказывают о его наследии в театрализованной форме, проводят кулинарные мастер-классы для всех желающих.

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На машине нужно ехать по Новорязанскому шоссе 53 километра по прямой до буквального конца дороги. Далее будет один поворот налево, а потом направо, где дорога превратится в Новорязанское шоссе. Доезжаем по прямой до съезда на Коломну. Ехать примерно два часа.

Что касается общественного транспорта, то у метро «Выхино» можно сесть на автобус № 460. Он будет ехать примерно два часа, а за билет попросят 250 рублей.

Также до города можно добраться на электричке от Казанского вокзала. Станция Голутвин или Коломна — остановки, которые нужны. Время в пути — примерно 2,5 часа, цена билета — около 250 рублей.

Волоколамск

Волоколамск — настоящая подмосковная шкатулка древностей и достопримечательностей. Здесь интересно и познавательно можно погулять в любое время года, но именно зимой город подарит туристу наибольший спектр впечатлений. Как увидеть панораму заснеженного древнего города, где поклониться святыне XV века и что увезти с собой в качестве сувенира — в материале «360».

Доехать до монастыря не составит труда. Едем на машине по Новорижскому шоссе, потом съезжаем по указателю в сторону поселка Чисмена. А после по прямой до населенного пункта Теряево. Монастырь найти несложно, ведь повсюду указатели.

Пешеходы тоже не заблудятся: садимся на Рижском вокзале на поезд до станции «Чисмена», а потом на автобус № 23 до остановки «Теряево».

Раздел «Зима в Подмосковье» поможет превратить холодные выходные в яркие воспоминания, которые будут согревать вас еще не один год.