«Русская Палестина» в подмосковной Истре: место, куда захочется вернуться

Ново-Иерусалимский монастырь

Первое, что нужно сделать в Истре - посетить Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Его в 1656 году основал патриарх Никон. Он хотел, чтобы у русских людей был свой центр православия и им не приходилось отправляться в дорогостоящую и опасную поездку в Иерусалим. Так, сначала появился деревянный храм, а место тогда называлось селом Воскресенским. Затем был построен каменный храм во имя Воскресения Христова. Это место пережило сражения со стрельцами, Великую Отечественную войну, десятки лет реставрации.

Сюда съезжаются паломники со всей страны. Внутри есть святыни, созданные по образу и подобию иерусалимских. Это Голгофа, Камень помазания, Кувуклия — часовня с Гробом Господним. Чтобы больше узнать, как все это создавалось, можно заказать экскурсию. Однако даже простой прогулки вам хватит для того, чтобы восхититься величественным храмом на холме у реки Истры. Кроме того, со стен монастыря открываются замечательные виды.

«Тропа паломника»

Пройти тропой паломника можно не только в далекой Испании, но и в родной Истре. Для этого в минувшем году был спроектирован одноименный маршрут от железнодорожной станции до монастыря и музея «Новый Иерусалим». Дорогу протяженностью больше двух километров можно преодолеть как пешком, так и на велосипеде.

А скоро «Тропа паломника» станет еще красивее и интереснее — уже сейчас на ней устанавливаются навигационные стенды, парковки, в том числе для людей с ограниченными способностями, а также лавочки и урны.

Музей «Новый Иерусалим»

Источник фото: РИА «Новости»

Музей существует почти 100 лет. Сначала он находился на территории монастыря, но несколько лет назад переехал в новое здание на другом берегу Истры. Музейно-выставочный комплекс понравится и взрослым, и детям. Большое пространство заняла постоянная экспозиция «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII–XX веков».

Маленьким путешественникам, да и взрослым, в музее будет интересно digital-пространство. Это видеоинсталляции, технологии дополненной реальности, интерактивные столы и киоски, голографические витрины, медиапрезентации.

В перерывах между посещением монастыря и музея наверняка захочется подкрепиться. Для этого можно пойти в Трапезную на территории монастыря или поесть в кафе музея.

Что еще посмотреть в Истре

Пойти в Гефсиманский сад у подножия монастыря и любоваться его видами — отличный вариант отдохнуть от экскурсий и нахлынувших впечатлений.

Но если есть силы и желание, можно отправиться гулять по городским улицам и найти памятник водопроводчику. Его установили в 2014 году — на 90-летие истринского Водоканала. Он находится неподалеку от первой артезианской скважины в центре города. Там же есть рынок с кафе, где также можно перекусить.

Еще один памятник в Истре посвящен Антону Чехову. Найти его можно у здания Истринского драматического театра. Чехов долгое время жил и работал в Истре, таким образом местные жители принесли дань уважения русскому писателю.

Как добраться

На машине ехать около 45 километров от МКАД по Волоколамскому или Новорижскому шоссе.

Электричкой по Рижскому направлению до станции Истра или Новоиерусалимская, затем пешком около двух километров через город.

На автобусе №372 от станции метро «Тушинская» до остановки «Почта», затем нужно пересесть на автобус до остановки «Монастырь».