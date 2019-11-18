На юго-востоке Московской области расположился город Зарайск. Он сохранил неповторимую атмосферу неспешной жизни и дух старины, который невозможно почувствовать в больших городах. В Зарайске есть не только завораживающие зимние пейзажи, ведь это — город трех историй и десятков имен.

В Зарайске расположилось множество исторически объектов, которые особенно в зимнюю пору позволяют прочувствовать атмосферу города. Самые важные памятники в Зарайске — кремль (главная достопримечательность города) и чудотворный источник «Белый колодец».

Зарайск — город невысоких построек. Здесь даже двухэтажные дома считаются редкостью, а семиэтажные — вообще достопримечательностью. Но в этом и есть и зимняя сказка — заснеженные башни и купола кремлевских соборов видны с самых отдаленных улиц.

Источник фото: Сергей Калугин/mosreg.ru

Свой официальный статус город обрел в 1146 году — вместе с первым упоминанием в летописи. С тех пор Зарайск носил много имен: Осетр, Красный, Святого Николы Корсунского, Заразск, Новгородок-на-Осетре, Заразеск, Никола Заразской-на-Осетре, Никола-на-Осетре, Николы Заразского Посад, Зорайск, Зараск, Зарайск, Заразской.

Городом трех историй он называется потому, что пережил такие события, как нашествие Батыя, Смутное время и Великую Отечественную войну. Здесь собирал дружины Евпатий Коловрат, отсюда начал освободительное движение Дмитрий Пожарский, здесь остановили наступление немцев. Также в городе провел свое детство писатель Федор Достоевский.

Маленький кремль с богатой историей

Кремль — главная зарайская достопримечательность. Это самый маленький кремль страны — всего 190×134 метра, а также единственная крепость в Московской области, которая полностью сохранила свой вид еще с 1528 года. Стены возвели, чтобы обороняться от крымских татар, которые около 20 раз осаждали крепость, но ни разу не взяли ее. Смута тоже потрепала эти стены — шайки разбойников, литовский и польские гарнизоны, самозванцы. Тогда «тушинскому вору» Лжедмитрию Второму присягали многие южные города и царские воеводы, но будущий герой Дмитрий Пожарский проявил себя в Зарайске. Он вместе с гарнизоном заперся в кремле и заявил, что верен законному царю Василию Шуйскому.

Архитектурный ансамбль кремля состоит из Никольского Собора — самого древнего храма на территории Зарайского района, собора Иоанна Предтечи, а также бывших Присутственный мест, где сейчас располагается музей-заповедник «Зарайский кремль». Здесь хранится уникальная коллекция артефактов эпохи Верхнего Палеолита, среди которых — статуэтка бизона из бивня мамонта и фигуры палеолитических венер. Возраст находок — 22 тысячи лет.

Кроме того, в музее можно посмотреть на экспонаты окрестных усадеб, портреты купеческой элиты XIX века.

Свято-историческое место

Второе место, которое стоит посетить в городе, — источник «Белый колодец». Его появление связано с главной реликвией города — Чудотворной Иконой Николы Зарайского. Согласно преданию, колодец появился в 1225 году, когда священник Евстафий передал Святой образ Николы удельному князю Федору Юрьевичу. На месте передачи иконы из земли забил источник. В 2002 году над родником возвели деревянную часовню. Рядом с колодцем располагается оборудованная купальня с родниковой водой. Согласно преданию, святая вода из этого колодца исцеляет от душевных и телесных страданий.

Источник фото: Youtube

После посещения источника можно заглянуть в конный клуб, где можно пообщаться с лошадями. К слову, там часто бывают дни открытых дверей, где могут покатать бесплатно и рассказать много нового об этом виде спорта и животных в целом.

XXI век, который еще не наступил

Прогулка по Зарайску позволит познакомиться с большим количеством исторических построек. Так, в городе можно увидеть водонапорную башню 1914 года постройки. Своим видом она напоминает скорее средневековую боевую башню — восьмигранная, с большими световыми окнами и «короной» сверху.

Также в городе сохранились исторические торговые ряды — типичный гостиный двор екатерининской эпохи: постройка из побеленного кирпича и с арочными галереями по периметру.

Источник фото: Wikimedia/Гостинный двор

Привлекает внимание туристов и Троицкая церковь, построенная в 1776 году из кирпича. Она была наиболее демократичной по сравнению с другими церквями города.

Источник фото: Wikimedia/Троицкая церковь

Что еще?

В городе располагается Дом-музей Анны Семеновны Голубкиной — первой русской женщины-скульптора. В помещении организованы художественная и мемориальная экспозиции.

Также можно забежать в Театральный музей им. А. А. Бахрушина — это первая и единственная в городе площадка для всех зарайских деятелей искусств, где они могут выставлять свои работы.

Усадьба Даровое — чудесное местечко, окруженное полями и водоемами, одновременно являющееся музеем под открытым небом. Это усадьба семьи Достоевских, которая вдохновляла молодого писателя.

Паломники со всей России любят посещать Благовещенский храм. Рядом со святым местом покоятся защитники Зарайска — воины-арзамассцы, погибшие в битве за Зарайск в 1608 году. Здесь регулярно проходят поминальные молебны воинам, которые не пережили Смутное время. Здесь хранится икона Николы Зарайского и Хоругвь с иконой Благовещения Пресвятой Богородицы.

Если вы любитель загадок, то на Великом поле, между старинными деревнями Калиновка (до 1917 года называлась Николо-Кобыльское) и Китаево, находится место под названием Могила богатыря. По преданию здесь похоронен Евпатий Коловрат. Сейчас это место и указанные деревни относятся к Рязанской области, а не Московской — до 1917 года существовал Зарайский уезд, который входил в Рязанскую губернию, но потом границы изменили. В любом случае, от Зарайска до Великого поля ехать 20-30 минут на машине, а вот с общественным транспортом проблемы, так как место забытое, но зато атмосферное.

Путь до Зарайска

Источник фото: Youtube

До Зарайска есть два пути на личном транспорте: по Новорязанскому шоссе до съезда на улицу Пушкина — это примерно 120 километров от Москвы. Там же будет указатель на Луховицы — вам туда.

Второй вариант: 180 километров и чуть меньше времени в пути (по этому маршруту меньше пробок). Едем по автодороге «Дон» примерно 100 километров, потом съезжаем в сторону Тамбова и Волгограда, едем по Е119 до левого поворота на Токарево, потом по прямой до кругового движения. Далее нужно двигаться в первый съезд, а потом — по прямой до Зарайска.

До Зарайска не ходят электрички, но до города можно добраться на автобусе. Они стоят возле станции метро «Котельники». На весь маршрут затрачивается два часа 40 минут.