Рождественский спектакль и файер-шоу. В Балашихе отметили главный православный праздник

В честь праздника к церкви привезли било — старинный инструмент, который сразу привлек внимание детей, пришедших с родителями на службу. После вечерни всех верующих ждал сюрприз. Рядом с храмом, в Никольско-Архангельском парке, который благоустроили прошедшей осенью, показали рождественский спектакль.

Источник фото: телеканал «360»

«Для нас это особенно радостно — когда мы имеем возможность не ограничиваться стенами храма, но и выйти на улицу с нашими близкими, детками, порадоваться друг другу, увидеть представление», — отметил Михаил Конюхов, настоятель Никольского храма.

Парк преобразился за три месяца. Новые дорожки из плитки освещены стильными фонарями. Здесь есть детская площадка, место для воркаута, а также универсальное поле. Сюда приятно прийти и в будни, и в праздники.

Источник фото: телеканал «360»

«Радуемся, что храм и парк здесь облагородили. Очень нравится, благодарны тому, кто сделал. Очень по-современному! И воскресную школу открыли здесь, и для пожилых людей открыли, спасибо большое, что несут добро», — поделились эмоциями жительницы Балашихи Ирина Кумскова и Лариса Калинина.

Чудо появления Христа на свет показали артисты коллектива Art-история AMIGO и дворца культуры «Кучино». Спектакль не только познакомил с библейскими эпизодами, но и напомнил о традициях. До конца следующей недели отмечают Святки — время ходить в гости, чтобы делиться радостью и гадать. А после представления зрители увидели яркое театрализованное файер-шоу.

Источник фото: телеканал «360»

«В течение зимних новогодних каникул ведется активная деятельность. У нас совсем скоро праздник будет уникальный, только в нашей стране он отмечается — старый Новый год. Он пройдет в Пестовском парке и на площадке перед парком Пехорка», — рассказала заведующая отделом Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Уже в это воскресенье, 12 января, на этих площадках также выступят коллективы Балашихи. Для детей приготовили игры и викторины. Всех ждут в 15 часов.