Песни, пляски и сладости. Жители Балашихи вышли колядовать

В ночь на 7 января, по традиции, православные христиане отправлялись на улицу колядовать. Они стучались в дома знакомых и пели песни, которые называют колядками. Чем было шумнее — тем быстрее уходила нечистая сила. В благодарность колядующих угощали сладостями или бросали в мешок монетки. Поверье гласит: чем больше ряженых придет — тем счастья в доме станет больше. В минувший Сочельник жители Балашихи возродили народные традиции и отправились колядовать.

Он — отставной полковник, она — бывшая учительница. Семья Дормидонтовых от напора незваных гостей опешили, но к себе пустили. Потому что в молодости колядовали сами.

«Ведь коляда, как они поют — дайте нам прянички, дайте нам угощения, дайте нам пирожки, будем рады вашей монетке, и мы радовались, когда попадала монетка среди угощений», — сказали Тамара и Анатолий Дормидонтовы, жители г. о. Балашиха.

Дна в корзинах уже не было видно, но колядующие отправлялись дальше. Все также с песнями, да плясками, а во главе табора — медведь со звездой. Хозяева угощали детей сладостями.

Источник фото: телеканал «360»

«Рождается новое солнце, люди его хранили, как новорожденное берегли, а своими песнями они отгоняли нечистую силу», — сказала Александра Челмайкина, руководитель ансамбля русской песни «Славница».

Александра Челмайкина — руководитель ансамбля в культурно-досуговом центре «Заря» — решила возродить забытую традицию в 2017 году. И вот уже в третий раз колядует под Рождество вместе с детьми и их родителями. Чем шумнее, тем быстрее нечистая сила сгинет. Потому, без стеснения, нужно петь песни в каждом подъезде. А вот на пороге долго не задерживаться — не прилично.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше считалось, чем больше ряженых придет — тем лучше, счастья в доме станет больше. Потому даже боялись, что в Сочельник в дверь не постучаться. А если повезет — маленьким детям давали пирожки и пряники, подростков задабривали салом и мясом, а для взрослых совсем не скупились — несли все, что есть.

«Было еще такое мини-представление, что коза падала, будет лежать умирающе, задыхаться, пока ей сало не дадут, пока ей колбаски не дадут, она не встает. И вот хозяева должны всем этим быстренько накормить, и тогда она встанет, и скажет «спасибо, я пошла», — сказала Александра Челмайкина, руководитель ансамбля русской песни «Славница».

Колядующие в Балашихе насобирали и мандарины, и конфеты, и не просто монетки, а купюры. В своей корзинке они нашли даже авокадо.