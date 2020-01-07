Колядками, хороводами и русскими забавами отметили Рождество в Коломне

В Подмосковье продолжаются праздничные гуляния. 7 января, в Рождество, для жителей и гостей Коломны на площади Двух Революций организовали развлекательную программу, ярмарку и веселые игры.

Источник фото: телеканал «360»

После службы в храме жителей и гостей Коломне ждала светская часть мероприятия.

В начале самых маленьких развлекали у елки на Соборной площади. Интерактивное представление не оставило равнодушным никого. Малыши разгадывали загадки, пели, танцевали и получали за активность призы.

Потом стартовало колядочное шествие, оно завершилось на площади Двух Революций. Коллективы русского народного творчества пели частушки, водили хороводы. А местные жители угощали всех детей конфетами.

Для любителей селфи установили фотозоны, везде гуляли аниматоры в костюмах сказочных персонажей.

Источник фото: телеканал «360»

А всем, кто любит покупать подарки, найти что-нибудь оригинальное помогла рождественская ярмарка. Там продавали украшения, сладости, сувениры ручного производства.

Рождество отмечают православные христиане по всему миру и по всей России. Подмосковье — не исключение. Жители Балашихи, например, отправились в ночь на 7 января колядовать. Они стучались в дома знакомых и пели колядки. В благодарность колядующих угощали сладостями или бросали в мешок монетки.