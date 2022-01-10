Топ-6 популярных в новогодние праздники музеев назвали в Подмосковье

Свыше 120 тысяч человек посетили музеи Подмосковья в новогодние праздники. Это на 33 тысячи больше, чем год назад. Самым популярным стал «Новый Иерусалим» в Истре.

Это отметили в Министерстве культуры Подмосковья. В «Новом Иерусалиме» за время новогодних праздников побывали 46,3 тысячи человек.

Сейчас гости смогут увидеть там «Азбуку шедевра» — выставку, признанную главной в России. Зрителям покажут здесь более 120 шедевров известных всему миру художников.

Экспонаты для «Азбуки шедевра» привезли из разных уголков страны — от Калининграда до Владивостока. Это масштабный проект, объединивший 30 российских музеев.

Какие еще музеи в топе?

Второе место в топ-6 музеев, ставших популярными в период праздников, занял Серпуховский историко-художественный музей. Его посетили 8,1 тысячи человек.

Бронза у Музея-заповедника имени Чайковского. Четвертое место занял Коломенский кремль, пятое — Волоколамский кремль, а шестое — Егорьевский историко-художественный музей.

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».