«Азбука шедевра» в Подмосковье. До открытия главной выставки страны осталось меньше суток

Меньше дня осталось до открытия выставки «Азбука шедевра» в Истре. Это одно из главных зимних событий Подмосковья. Гости смогут увидеть свыше 120 шедевров известных всему миру художников. Картины привезут со всех уголков России — от Калининграда до Владивостока.

Источник фото: телеканал «360»

«Азбука шедевра» — очень масштабный проект, объединивший сразу 30 российских музеев. Каждый предоставил для выставки картины именитых авторов: Брюллова, Малевича, Кандинского, Репина, Шишкина, Серова, Айвазовского и других.

Туристический портал Московской области welcome.mosreg.ru передает, что событие такого масштаба пройдет в музее «Новый Иерусалим» впервые.

Искусствовед Елена Папченко, которая отвечала за концепцию выставки, рассказала, что позади осталась очень плодотворная работа, позволившая создать достойную выставку.

Нам удалось представить очень громких, очень хороших художников, собрать их всех в одном пространстве Елена Папченко.

Генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов поделился, что «Азбука шедевра» — это результат двухлетней работы.

Архив. Подготовка к открытию выставки «Азбука шедевра»

«Это, наверное, наш самый амбициозный проект за последнее время. Мы к этому шли, начиная с 2017 года. И вот все проекты — Пикассо, Шагал, Брейдель — все это уже результат большой продуманной стратегии музея», — сказал он.

Картины привезли и из Крыма, и из Архангельска. Это самый настоящий всероссийский уровень, подчеркнул Кузнецов.

Научный консультант этой выставки, исследователь русского авангарда и историк Андрей Сарабьянов добавил, что «Азбука шедевра» впечатляет своим размахом.

Это не только километры географические, но еще и километры эпохальные, исторические. Тут искусство и XIX века, и ХХ века, и советское время, то есть тут российское искусство нового времени представлено в его разнообразии Андрей Сарабьянов.

Источник фото: телеканал «360»

На welcome.mosreg.ru отметили, что выставка развернулась вокруг 33 букв русского алфавита. Каждая из них объединила определенные произведения.