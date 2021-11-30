Картины русских художников соберут из разных уголков страны и представят под одной крышей в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Это коллекция буквально от А до Я, поэтому и название новой выставки — «Азбука шедевра». Ее откроют уже 18 декабря.

Борис Кустодиев, «Купчиха, пьющая чай»

Чтобы гости смогли увидеть здесь сразу более 120 шедевров, их привезут из самых разных городов — от Калининграда до Владивостока. Зрителям покажут работы Брюллова, Малевича, Кандинского и еще многих именитых авторов.

Среди них и Репин, Шишкин, Серов, Айвазовский. В «Новом Иерусалиме» гостям представят картины сразу 81 художника. Многие работы специально прошли научную реставрацию.

Михаил Нестеров, «Два лада»

Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова назвала новую выставку главным событием губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Эта экспозиция вызывает огромный интерес, является очень значимой. Она интересна по содержанию, поскольку позволяет жителям и гостям Подмосковья увидеть произведения, которые хранятся в фондах музеев страны Наталья Виртуозова.

По ее словам, «Азбука шедевра» будет интересна каждому посетителю музея. А министр культуры Московской области Елена Харламова подчеркнула, что подготовка длилась два года.

Казимир Малевич, «Супрематизм»

К участию подключились 30 региональных музеев. Это стало примером плодотворного сотрудничества.

«В результате все гости нашего подмосковного музея „Новый Иерусалим“ смогут увидеть более сотни работ лучших русских живописцев из разных уголков страны. По работам Дейнеки, Айвазовского, Кандинского, Кустодиева, Лентулова, Малевича, Серова, Шагала можно будет изучить историю живописи с ее яркими эпизодами и образами», — отметила Харламова.

Илья Машков, «Обнаженная»

Свобода восприятия

Подмосковная выставка объединит работы разных авторов и эпох. При этом само пространство, в котором представят картины, будет уникальным.

Экспозицию развернут вокруг 33 букв русского алфавита — каждая из них объединит определенные произведения.

Алфавит станет своеобразным навигатором по «Азбуке шедевра». Буквы будут вести гостей через залы, давая им возможность выбрать самые интересные для себя уголки.

Посетить выставку в «Новом Иерусалиме» все желающие смогут до 19 июня следующего года.