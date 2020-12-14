Шедевры из 7 музеев страны. Выставка в Серпухове станет символом проекта «Зима в Подмосковье»

Выставка в Серпуховском историко-художественном музее откроет проект «Зима в Подмосковье».

„Зима в Подмосковье“ открывается такой уникальной выставкой с глубоким значением. Организаторы, да и мы все, хотим, чтобы каждый, кто пришел, подумал о том, каким будет сотворенный заново мир. Здесь очень много библейских мотивов Наталья Виртуозова.

Виртуозова выразила уверенность, что многих культурное событие в Серпухове удивит. Там можно будет увидеть работы конца XIX — начала XX века.

«Во-первых, это наши знаменитые женщины-авангардистки. И те, которых мы знаем, как Гончарова, и те, которых не знаем», — отметила вице-губернатор.

На выставке будут представлены работы Коровина, Врубеля, Серебрякова, Кустодиева, Кончаловского, Лентулова, Ларионова, Бурлюка, Юона и других. Всего посетители увидят 87 шедевров из семи музеев России. Собрать работы в Серпухове помогли коллеги из Третьяковской галереи, Русского музея и крупных региональных музеев.

Директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова отметила, что задача проекта — по-новому взглянуть на имеющуюся коллекцию.

«Сегодня <…> каждому из нас есть что переосмыслить, и, возможно, в эти особенные дни особенного года начать сотворять заново свой мир. И это непременно будет счастливый мир», — резюмировала Виртуозова.

Проект «Зима в Подмосковье» объединил в себе множество культурных и развлекательных мероприятий. Это выставки в ведущих музеях области, ярмарки и фестивали на открытом воздухе, День народных промыслов и туристические маршруты. Кроме того, в рамках программы в регионе работают катки, горнолыжные спуски и лыжные трассы.