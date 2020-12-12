Выставка «Мир, сотворенный заново» откроется в Серпухове

Сразу 87 работ из семи музеев собрали на выставке «Мир, сотворенный заново». Посмотреть на мировые шедевры можно будет в Серпуховском историко-художественном музее. Экспозиция откроется уже на следующей неделе. Этой выставкой стартует проект «Зима в Подмосковье».

«87 шедевров из 7 музеев страны. Гончарова, Врубель, Кончаловский, Коровин, Серебрякова, Кустодиев, Лентулов, Ларионов, Бурлюк, Юон, Голубкина: импрессионизм, символизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм! <…> Именно эта выставка станет символом проекта „Зима в Подмосковье“», — привели в пресс-службе главы региона слова вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой.

Она отметила, что идея взглянуть на искусство рубежа XIX и ХХ века показалась интересной федеральным и региональным музеям. Они поддержали инициативу собрать работы знаменитых авторов. Директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова подчеркнула, что задача проекта — по-новому взглянуть на имеющуюся коллекцию.

«Сегодня, переходя из зала в зал, каждому из нас есть что переосмыслить и, возможно, в эти особенные дни особенного года начать сотворять заново свой мир, и это непременно будет счастливый мир», — заявила Виртуозова.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Вместе с главой и директором музея вице-губернатор проверила готовность Серпухова к приему гостей. В исторической части города сейчас обновляют площадь Ленина. Работы ведутся по просьбе местных жителей. Проект победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Теперь на площади появится зеленый сквер и пешеходная улица с различными кафе и ресторанами.

«Серпухов готов к приему гостей: благоустроена центральная часть города, открыты кафе на любой вкус и карман, город украшен. Безусловно, вся инфраструктура работает с соблюдением правил безопасности! Добро пожаловать в Подмосковье! У нас интересно, солнечно и точно будет снег», — заключила Виртуозова.

«Зима в Подмосковье» — не только выставки. Это также и спортивный сезон: в Подмосковье работают 16 горнолыжных курортов, 785 катков и 187 лыжных трасс.