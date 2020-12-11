Покататься на коньках в Подмосковье можно на 184 катках. Рассказываем про самые большие

Зима в России только началась, а для жителей и гостей Подмосковья уже открыли 184 катка. Прокатиться на самых больших из них можно в Солнечногорске, Химках, Одинцове, Балашихе и Орехово-Зуеве.

Сейчас в Московской области работают 184 катка и 125 лыжней, пишет Welcome.mosreg. Еще в регионе можно взять напрокат снегоходы в 14 разных пунктах. Для любителей зимней рыбалки оборудовано 99 баз, а лыжники и сноубордисты могут посетить 18 горнолыжных курортов. Кроме того, к Крещению в Подмосковье откроется 167 купелей. Катков на территории региона открыли действительно много, рассказываем про самые большие.

Каток «Театральный» в Химках

Главный каток Химок находится в сквере «Юбилейный». Его площадь превышает две тысячи квадратных метров. Выйти на лед можно абсолютно бесплатно. Перед посещением необходимо забронировать входной билет, чтобы потом пройти по QR-коду.

Если своих коньков нет, то их можно взять напрокат в специальном пункте за 150 рублей. Детям могут выдать шлемы, защиту и «пингвинов-помощников». Также на катке работают инструкторы. Покататься на «Театральном» можно будет по 15 марта 2021 года. Сеансы катания начинаются с 10:00 каждые два часа. Каток работает до 20:00 в будни и до 22:00 в выходные дни.

Приехать в Химки стоит не только ради одного катка. В соседнем сквере есть горка, с которой можно съехать на тюбинге. Также можно прокатиться на качелях и подкрепиться на фуд-корте. Продавцы на ярмарке предложат выпечку и напитки, а для детей открыта карусель.

Каток в Солнечногорске

Этот каток уступает предыдущему по площади, но не всему остальному. В Солнечногорске для катания залили 800 квадратных метров в самом центре города. Здесь можно взять в аренду коньки, «пингвинчиков» и воспользоваться услугами заточки. Для удобства посетителей предусмотрены утепленные раздевалки.

Праздничную атмосферу создает музыка и наряженная елка. Всю зиму на катке будут проводить спортивные соревнования, дискотеки и интерактивные мероприятия.

Каток работает с 11:00 до 22:00 с понедельника по четверг. В пятницу и субботу покататься можно с 11:00 до 23:00, а в воскресенье — с 10:00 до 22:00.

Каток в Балашихе

Самый большой каток в подмосковной Балашихе расположен в центральном парке «Пехорка». Там любители коньков могут разгуляться на 730 «квадратах». Каток оборудован айс-матами — специальной установкой для создания льда. Это оборудование позволяет кататься при температуре от -20 до +5 градусов. Кроме проката оборудования и кафе, на катке можно даже посмотреть кино. За новогоднее настроение отвечает праздничная иллюминация.

В этом году на катке сделали больше раздевалку, но ограничили количество катающихся. Это было сделано в целях соблюдения безопасности. Также на катке поставили побольше лавочек, чтобы посетители соблюдали правила дистанцирования.

Один сеанс на катке составляет три часа. За вход придется заплатить 250 рублей за взрослый билет и 150 — за детский. Малыши до пяти лет могут приходить на каток бесплатно. Прокат детских коньков обойдется в 150 рублей за час или 200 рублей за два часа. Взрослые коньки стоят 200 и 250 рублей соответственно. При этом предоставляются льготы. Каток работает с 11:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 23:00 — в выходные.

Каток в Одинцове

Покататься на коньках в Одинцове можно в парке «Раздолье». Здесь для жителей и гостей города подготовили целых шесть тысяч квадратных метров льда. Более того, время можно провести на тюбинговой горке. Весь инвентарь тащить с собой не придется, так как его можно арендовать на месте. Вход на каток стоит будни 150 рублей за детский билет и 200 за взрослый, а в выходные дни 200 и 250 рублей соответственно.

Если замерзли, то можно согреться ароматным чаем из настоящего самовара и подкрепиться блюдами, предложенными на фудкорте. Также посетителям предложат поучаствовать в анимационных программах.

Каток работает ежедневно с 11:00 до 21:00 по будням. В выходные дни опробовать лед можно с 10:00 до 22:00.

Каток в Орехово-Зуеве

Разгуляться на площади в 2,5 тысячи «квадратов» можно в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуевском городском округе. За вход придется заплатить 200 рублей, как и за аренду коньков. Кроме проката, на катке есть теплые раздевалки, ячейки для хранения вещей и «пингвины» для тех, кто впервые решил прокатиться по льду.

Каток открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 10:00 до 22:00. В выходные дни работа продолжается до 23:00.

Все активные развлечения организованы в рамках проекта «Зима в Подмосковье», который проходит уже третий раз. Коронавирусные ограничения этой зимой не позволили подготовить масштабные мероприятия, но выходные можно провести на свежем воздухе. На всех объектах будут тщательно следить за соблюдением мер безопасности. Все посетители катков, курортов и баз должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.