Новогоднюю ярмарку с катком откроют у главного храма ВС в Одинцове

Праздничную атмосферу продумают до мелочей. Например, здесь подготовят и украсят новогодними декорациями каток. Он станет центром ярмарки и будет принимать гостей бесплатно.

Вместе с тем посетителей порадуют павильоны с новогодними и рождественскими подарками. А праздничная ель возвысится над Соборной площадью на 30 метров.

Все желающие смогут прокатиться со снежных и ледяных горок на тюбингах. Сделать на память яркие снимки удастся в специально обустроенных фотозонах.

Вся ярмарка займет участок площадью более двух гектаров. Посетители смогут прогуляться и активно провести досуг.

Ранее мы рассказали, как Подмосковье готовится к Новому году. Для жителей и гостей региона откроют 585 площадок. В их число войдут катки, лыжные трассы и горки.