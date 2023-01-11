Зима в Подмосковье 11 января 2023, 13:03 Около 200 тысяч человек посетили зимний фестиваль у Главного храма Вооруженных сил России в Одинцове

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Фестиваль «Наша зима» прошел на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил в Одинцове с 24 декабря по 8 января. Его посетили около 200 тысяч человек. Порядка 51 тысячи из них вышли на лед самого большого катка региона.

Фестиваль открыли Дед Мороз и Снегурочка, которые зажгли огни на главной елке. На каток вышли профессиональные фигуристы, которые представили ледово-цирковые номера. Гости праздника писали письма и открытки для бойцов в зоне СВО.

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Каток, тюбинговые горки и детская площадка будут открыты до конца зимнего сезона. Там посетители увидят ледовые скульптуры, смогут покататься на квадроциклах, а также воспользоваться прокатом коньков и тюбингов и заняться другими активностями.

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Зимний фестиваль будет работать до 26 февраля.

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