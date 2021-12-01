Навигация для верующих. Паломнические карты сделают в Подмосковье

Каждый год в Московскую область приезжают множество православных, чтобы посетить церкви и монастыри. Центром притяжения является Сергиев Посад. Однако есть еще много мест, которые можно посетить. Для навигации по православным местам власти региона создадут паломнические карты. Об этом «360» рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«В этом году мы начинаем большую работу по организации паломнических карт. Мы знаем, что Подмосковье — православная область с центром в Сергиевом Посаде. Мы только в начале пути, у нас много мест», — сказала Виртуозова.

Она поблагодарила митрополита Павла. По ее словам, Московская область активно сотрудничает с Церковью. Вице-губернатор анонсировала подготовку к большому для всего православного мира событию — обретению мощей Сергей Радонежского.

У нас 18 июля будет большое событие для всего православного мира — обретение мощей Сергия Радонежского. Поэтому со всей страны к нам поедут паломники, и мы должны подготовиться. Мы очень гордимся, что нам доверяют Наталья Виртуозова.

Ранее жителям и гостям региона рассказали о программе «Зима в Подмосковье». В рамках этого проекта каждый может посетить множество интересных выставок, сходить на новогодние ярмарки, покататься на лыжах, коньках и не только.