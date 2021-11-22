До декабря остается совсем немного времени, а за ним начнутся новогодние праздники и снежные выходные. Провести их активно, весело и приятно можно в Московской области. Программа «Зима в Подмосковье» — это катание на коньках и лыжах, выставки картин Малевича и Кустодиева, ярмарки и базары, праздники с активным отдыхом и туристические маршруты.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова представила программу «Зима в Подмосковье» на рабочем совещании с губернатором Андреем Воробьевым 22 ноября.

Праздники в Подмосковье

Все городские округа Московской области украсят в едином стиле к 1 декабря. О «Зиме в Подмосковье» жителям и гостям напомнят специальная раскраска автобусов, остановок, ларьки и, конечно, новогодние елки, которые установят в центральных районах.

Основные праздничные мероприятия начнутся во второй половине декабря. Жителей ждут фестивали, торжественные зажжения новогодних деревьев, праздничные гуляния, ярмарки и спортивные соревнования. Так, 18 декабря Деда Мороза у себя примет Можайский городской округ, а 25 декабря в городском округе Клин волшебник примет участие в XI Зимнем новогоднем уличном карнавале «Год народных промыслов» в рамках проекта «Российский Дед Мороз: из Великого Устюга в Клин».

Источник фото: телеканал «360»

В преддверии новогодних праздников в Московской области откроют 61 ярмарку на центральных площадях городских округов. На специальных базарах можно будет купить елку, продукцию от фермерских хозяйств региона и товары народного промысла.

Подготовили для жителей и другие праздничные мероприятия. С 4 декабря в Подмосковье приедут известные артисты и спортсмены шоу-программы «Ледниковый период». До 26 декабря они выступят на 14 площадках Московской области.

Новогодними праздниками проект «Зима в Подмосковье» не ограничится. Самая большая рождественская ярмарка-фестиваль начнет принимать посетителей с 6 по 8 января. По традиции она пройдет на площадке около музея «Новый Иерусалим». Мероприятие назвали «Азбука Рождества», и там все желающие смогут купить продукты к праздничному столу и подарки для родных и близких.

Источник фото: телеканал «360»

Те, кому новогодних праздников недостаточно, 5 февраля могут отправиться в Павловский Посад на гастрономический фестиваль «Русский холодец». На мероприятии можно будет отведать разные варианты этого блюда русской кухни, а также помериться силами с профессиональными поварами.

Уникальные выставки

Московская область порадует любителей культурного отдыха новыми выставками, которые откроются в рамках проекта «Зима в Подмосковье». На минувшей неделе в Зарайском городском округе открылся единственный в мире музей-усадьба Федора Достоевского Даровое. Это имение матери автора «Преступления и наказания», где он провел детство. Здание полностью отреставрировали, а также привели в порядок парк. В экспозиции представлены личные вещи писателя.

Также в минувшую субботу в музее «Новый Иерусалим» начала работать выставка «Французский вкус князей Юсуповых». Впервые посетители смогут увидеть все картины из коллекции богатейшей семьи Российской империи. В основном там представлены работы французских мастеров второй половины XVIII века. Все они хранились в музее-усадьбе Архангельское и в полном объеме представлены широкой публике впервые. Посетить выставку можно до 28 августа 2022 года.

Источник фото: телеканал «360»

А 18 декабря музей «Новый Иерусалим» удивит посетителей еще одной экспозицией. Сразу 30 российских музеев прислали свои лучшие картины для участия в выставке «Азбука шедевра». Речь идет о работах русских художников конца XIX — начала XX века. Посетители смогут увидеть шедевры Малевича, Кустодиева, Кандинского, Дейнеки, Гончаровой и других. Посетить выставку можно до 19 июня.

Порадует посетителей и Серпуховской историко-художественный музей. На выставку «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний» собрали уникальные картины. Сразу 80 работ голландских мастеров впервые объединят в одном пространстве. Выставка начнет работать 26 ноября и продлится до 10 апреля.

Катки и лыжные трассы

Сразу 16 катков начнут работать в Подмосковье этой зимой. Первое место для любителей катания на льду уже открыли в городском округе Химки. Самым большим катком Подмосковья станет площадка около главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот». Там же откроется ярмарка, где будут работать кафе.

В пяти городских округах Московской области появятся катки с искусственным льдом. Это Люберцы, Домодедово, Серпухов, Одинцово, Орехово-Зуево.

Не остались без внимания любители горных лыж. В городском округе Балашиха в этом году заработает курорт «Лисья гора». Известно про него давно, но сейчас там появились кафе, прокат и фуд-траки.

Источник фото: телеканал «360»

Несколько склонов на горнолыжных курортах покроют специальным искусственным снегом, так что любители горных лыж и сноубордов могут не опасаться внезапного потепления и приезжать в Подмосковье вне зависимости от погодных условий. Выбрать можно из 18 горнолыжных курортов.

Количество лыжных трасс в Подмосковье в этом году увеличили до 20. Везде организовали освещение, прокат спортивного снаряжения и специальные места, где спортсмены смогут согреться. В городских округах Мытищи и Домодедово по просьбе жителей лыжные трассы продлили на семь и на три километра.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках программы «Зима в Подмосковье» также пройдут традиционные зимние соревнования. В последний день уходящего года лыжники соберутся в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха на Манжосовскую гонку. Это соревнование пройдет уже в 52-й раз 31 декабря.

Городской округ Химки в феврале 2022 года примет у себя любителей лыжного бега со всей России. Там пройдет знаменитая гонка «Лыжня России». Эти соревнования проводятся с 1982 года и всегда собирают большое количество как профессиональных спортсменов, так и любителей. В марте любители лыжного спорта снова соберутся, но уже в Сергиево-Посадском городском округе, чтобы принять участие в гонке Легкова, названной в честь Олимпийского чемпиона Александра Легкова.

Крещенские купания

Московская область всегда славилась большим количеством святых мест, куда верующие приезжают 19 января каждый год на праздник Крещения. В следующем году для желающих окунуться в ледяную воду подготовят более 200 мест. Но отдельные работы по благоустройству мест с самыми популярными купелями идут уже сейчас.

Источник фото: телеканал «360»

В Сергиево-Посадском городском округе, около источника с водопадом Гремячий ключ, завершили строительство гостевой автодороги, а также благоустроили всю территорию. Также провели работы на территории Саввино-Сторожевского монастыря. Работы на месте святого источника «Белый колодец» в Зарайске только начались, но до праздника Крещения их завершат.

Окунуться в иордань жители и гости Московской области смогут в реке Смородинке села Талеж городского округа Чехов, а также около главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот».

Туристические маршруты

Количество туристических маршрутов в Московской области в этом году тоже выросло. К традиционным Коломне, Сергиеву Посаду, Дмитрову, Истре и другим городским округам добавилась Балашиха с уже упомянутым горнолыжным курортом «Лисья гора», а также парками «Пехорка» и «Пестовский».

В список маршрутов добавился город Верея Наро-Фоминского городского округа. В этом году населенный пункт отметил свой 650-й день рождения. Верея попала в список самых красивых деревень и малых городов России по версии Ростуризма. Гости могут осмотреть старинные храмы, городские постройки XIX века, а также остатки древнего кремля.

Источник фото: телеканал «360»

Для туристов, которые хотят отправиться в дальнее путешествие, проект «Зима в Подмосковье» подготовил три маршрута. В рамках «Живописного тура» после экскурсии по Серпухову гости поедут в усадьбу художника Василия Поленова, а последней точкой маршрута станет выставка в Тульском музее изобразительных искусств.

Еще один маршрут называется «Государева дорога». Он включает в себя не только Московскую, но также Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Это путь, соединяющий две столицы России, построенный по указу Петра I.

Во время поездки гости могут посмотреть на убранство старинной усадьбы Середниково. Здесь прошла юность поэта Михаила Лермонтова. Кроме того, на пути туристам встретится усадьба Шахматово, связанная с поэтом Александром Блоком.