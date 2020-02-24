Масленица пришла в Подмосковье. Первый день отметили необычно и с размахом

В России началась Масленичная неделя. Во всех городах устраивают гулянья, пекут блины и готовятся встречать весну. Подмосковье не исключение. В Сергиевом Посаде первый день Масленицы — Заигрыш — решили отметить не только весело, но необычно и познавательно: в местном музее провели иммерсивную экскурсию.

Всем, кто сегодня решил встретить первый день Масленицы в Сергиевом Посаде, предложили вернуться в прошлое. В местном музее «Конный двор» приготовили неожиданную программу — экскурсию в формате иммерсивного театра. Там все стали частью большого представления с играми и рассказами о традициях. Так, многие с удивлением узнали, что сегодня — Заигрыш.

«Собирались родственники вместе и договаривались, как и в какие дни они все будут праздновать. А вот молодые люди ходили по деревне и собирали вещи для создания чучела Масленицы. Его они ставили на всю неделю на высокой горке, и все должны были поучаствовать», — рассказала старший научный сотрудник музейного комплекса «Конный двор» Марина Каменец.

Источник фото: телеканал «360»

Гости активно принимали участие в конкурсах и проходили квест: погружались в традиции и историю праздника и зарабатывали старые вещи для чучела. В основном играли, конечно, дети. Но скучно не было никому. Потому что после конкурсов взрослые из собранных вещей отправились делать большое чучело. Считается, что ему отдают все страхи и тревоги, а уже после этого сжигают.

Маленькие же участники вязали лыко и делали оберег.

«Была такая традиция — в первый день Масленицы делать куклу для дома. Ее не сжигали, а хранили целый год дома», — отметила ведущий научный сотрудник музейного комплекса «Конный двор» Светлана Иванчук.

Источник фото: телеканал «360»

Куклу хранили, потому что делали из всего нового. В отличие от большого чучела, тут в ход шли маленькие отрезы от недавно купленных тканей. Эта кукла считалась оберегом и привлекала в дом все хорошее. Дети получившиеся куклы забрали себе — будут, как и полагается, хранить. После квеста и конкурсов все отправились пить чай с первыми блинами и играть в застольные игры-загадки.

Но на этом праздник не заканчивается. Кто не успел сегодня, может приехать в Сергиев Посад на неделе. Ведь Масленичные гулянья только начались и все самое интересное впереди.