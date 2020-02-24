Внимательнее к начинке. Чем закусывать блин, чтобы не оказаться в больнице на Масленицу

Блины в ограниченных количествах и в определенное время суток могут быть не просто не вредными, но и полезными. Весь секрет — в правильной начинке.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Пятым каналом рассказала, что блины лучше есть с утра, заменяя ими сложные углеводы, например, каши. В качестве полезной начинки она порекомендовала творог, слабосоленую нежирную рыбу, моцареллу и пармезан. Блины можно есть с фруктами и орехами.

Если есть блины на обед, то их стоит воспринимать не как перекус, а как полноценный прием пищи. И не стоит закусывать их жирной красной рыбой, икрой и маслом, которые традиционно пользуются популярностью среди начинок для блинов у россиян. Если этим советом пренебречь, Масленица может закончиться проблемами с желчным пузырем и поджелудочной железой.

Ужинать блинами Дианова не посоветовала, как и наполнять блины сгущенкой и шоколадной пастой. По ее словам, это прямая дорога к набору лишнего веса.

«Если ограничивать себя по часам и правильно подбирать сочетания продуктов, то проблем с лишним весом не возникнет», — сказала Дианова.

Масленица проходит с 24 февраля по 1 марта.