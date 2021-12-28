«Ледниковый период» продлили до конца новогодних каникул в Подмосковье. Шоу покажут еще в 16 городах
Шоу «Ледниковый период» продлили до конца новогодних каникул в Подмосковье
Шоу «Ледниковый период» бесплатно показали на 15 больших катках в Подмосковье. Оно так понравилось зрителям, что по решению губернатора Андрея Воробьева проект продлили до конца новогодних праздников.
Теперь в программу включили ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки, отметили в областном Министерстве культуры.
Услышав запросы жителей, в Подмосковье решили продолжить зимнюю сказку до 9 января. Ее организовали вместе с Первым каналом.
Известные фигуристы выступили уже в Красногорске, Химках, Богородском, Черноголовке, Щелкове, Серпухове, Домодедове, Люберцах, Долгопрудном, Балашихе.
Где ледовые шоу покажут в январе?
1 января:
Истра, арена «Истра», Спортивная улица, дом № 1. Шоу Татьяны Навки начнется в 18:00.
2 января:
Чехов, Советская площадь, дом № 3. Шоу Татьяны Навки начнется в 17:00.
3 января:
Одинцово, парк Малевича. Шоу Татьяны Навки начнется в 17:00.
4 января:
Дмитров, спортивный комплекс «Дмитров», Профессиональная улица, дом № 25, крытый каток. Шоу Татьяны Навки начнется в 14:00.
Ногинск, ПКиО, улица Леонова, дом № 2. Шоу Татьяны Навки начнется в 18:30.
Котельники, МКР, Силикат, дом № 31. Шоу Ильи Авербуха начнется в 21:00.
5 января:
Клин, Сестрорецкий парк, Мира, 21. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.
Видное, школа № 10, Завидная, 5. Шоу Ильи Авербуха начнется в 20:30.
6 января:
Серпухов, парк «Питомник», улица Советская. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.
Домодедово, микрорайон Авиационный, улица Гагарина, дом № 7. Шоу Татьяны Навки начнется в 19:30.
Клин, Сестрорецкий парк, Мира, дом № 21. Шоу Ильи Авербуха начнется в 19:00.
7 января:
Можайск, Дворец спорта «Багратион», Мира, дом № 15. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.
8 января:
Долгопрудный, парк, улица Спортивная. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.
Королев, стадион «Вымпел», Октябрьский бульвар, дом №1. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.
9 января:
Егорьевск, площадь у храма, Карла Маркса, дом № 20. Шоу Ильи Авербуха начнется в 16:00.
Орехово-Зуево, «Атлант Парк», Стадионная, дом № 2. Шоу Ильи Авербуха начнется в 18:30.
Павловский Посад, стадион «Заречье», Белинского, дом № 1. Шоу Ильи Авербуха начнется в 20:00.
Вход на ледовые шоу свободный.