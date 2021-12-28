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    28 декабря 2021, 12:30

    «Ледниковый период» продлили до конца новогодних каникул в Подмосковье. Шоу покажут еще в 16 городах

    Шоу «Ледниковый период» продлили до конца новогодних каникул в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Шоу «Ледниковый период» бесплатно показали на 15 больших катках в Подмосковье. Оно так понравилось зрителям, что по решению губернатора Андрея Воробьева проект продлили до конца новогодних праздников.

    «Ледниковый период» продлили до конца новогодних каникул в Подмосковье. Шоу покажут еще в 16 городах | Изображение 1Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Теперь в программу включили ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки, отметили в областном Министерстве культуры.

    Услышав запросы жителей, в Подмосковье решили продолжить зимнюю сказку до 9 января. Ее организовали вместе с Первым каналом.

    Известные фигуристы выступили уже в Красногорске, Химках, Богородском, Черноголовке, Щелкове, Серпухове, Домодедове, Люберцах, Долгопрудном, Балашихе.

    Где ледовые шоу покажут в январе?

    1 января:

    Истра, арена «Истра», Спортивная улица, дом № 1. Шоу Татьяны Навки начнется в 18:00.

    2 января:

    Чехов, Советская площадь, дом № 3. Шоу Татьяны Навки начнется в 17:00.

    «Ледниковый период» продлили до конца новогодних каникул в Подмосковье. Шоу покажут еще в 16 городах | Изображение 2

    3 января:

    Одинцово, парк Малевича. Шоу Татьяны Навки начнется в 17:00.

    4 января:

    Дмитров, спортивный комплекс «Дмитров», Профессиональная улица, дом № 25, крытый каток. Шоу Татьяны Навки начнется в 14:00.

    Ногинск, ПКиО, улица Леонова, дом № 2. Шоу Татьяны Навки начнется в 18:30.

    Котельники, МКР, Силикат, дом № 31. Шоу Ильи Авербуха начнется в 21:00.

    «Ледниковый период» продлили до конца новогодних каникул в Подмосковье. Шоу покажут еще в 16 городах | Изображение 3

    5 января:

    Клин, Сестрорецкий парк, Мира, 21. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.

    Видное, школа № 10, Завидная, 5. Шоу Ильи Авербуха начнется в 20:30.

    6 января:

    Серпухов, парк «Питомник», улица Советская. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.

    Домодедово, микрорайон Авиационный, улица Гагарина, дом № 7. Шоу Татьяны Навки начнется в 19:30.

    Клин, Сестрорецкий парк, Мира, дом № 21. Шоу Ильи Авербуха начнется в 19:00.

    «Ледниковый период» продлили до конца новогодних каникул в Подмосковье. Шоу покажут еще в 16 городах | Изображение 4

    7 января:

    Можайск, Дворец спорта «Багратион», Мира, дом № 15. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.

    8 января:

    Долгопрудный, парк, улица Спортивная. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.

    Королев, стадион «Вымпел», Октябрьский бульвар, дом №1. Шоу Татьяны Навки начнется в 16:00.

    «Ледниковый период» продлили до конца новогодних каникул в Подмосковье. Шоу покажут еще в 16 городах | Изображение 5

    9 января:

    Егорьевск, площадь у храма, Карла Маркса, дом № 20. Шоу Ильи Авербуха начнется в 16:00.

    Орехово-Зуево, «Атлант Парк», Стадионная, дом № 2. Шоу Ильи Авербуха начнется в 18:30.

    Павловский Посад, стадион «Заречье», Белинского, дом № 1. Шоу Ильи Авербуха начнется в 20:00.

    Вход на ледовые шоу свободный.