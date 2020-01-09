Более 30 тысяч гостей, выставки и угощения. Каким было «Сказочное Рождество» в Истре

Грандиозный фестиваль «Сказочное Рождество» в Истре завершился. За три дня его посетили около 30 тысяч человек. Праздник стал одним из центральных событий проекта «Зима в Подмосковье».

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова отметила, что в декабре туристический поток в регионе увеличился в два раза. Она добавила, что «Зима в Подмосковье» только начинается, впереди запланировано еще много интересных мероприятий.

«Сегодня завершился фестиваль «Сказочное Рождество» в Истре. На протяжении трех дней были гуляния, ярмарка, мастер-классы. Для ребятишек в детском шатре были подготовлены разные развлечения, они могли что-то сотворить своими руками, а те, кто любят искусство — посетить музей «Новый Иерусалим», — сказала Виртуозова.

В музейном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…», которая будет работать до 12 января. На ней представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям и фильмам по произведениям А. С. Пушкина. Автор работ — российский художник Валерий Архипов, который принял участие в создании более чем 30 кинокартин. В рамках фестиваля вход на экспозицию был свободным.

Ценители искусства могли также увидеть и ранее открывшиеся выставки, среди которых «Марк Шагал: между небом и землей» и «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья».

«В Истре замечательный музей, он оснащен практически всеми современными средствами демонстрации, имеет хорошие фонды, на высочайшем уровне сделаны экспозиции. Не каждый музей даже в Москве может сравниться с «Новым Иерусалимом», — отметил Валерий Архипов.

Гостей встречали коробейники и девушки в платках со связками бубликов, из огромных самоваров можно было отведать горячий чай и глинтвейн. Работали фудтраки с интернациональной кухней. В шатре «Сыр! Пир! Мир!» подмосковные фермеры представили более 60 видов сыра, мясные и рыбные деликатесы, сладости, мед, пастилу, орехи и молочную продукцию.

Гости фестиваля также могли посетить достопримечательности Ново-Иерусалимского монастыря.