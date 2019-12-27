Игра света и уникальные оттенки. Выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» продлится до конца марта

Выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» открылась в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в сентябре. В числе участников проекта — федеральные, региональные и муниципальные музеи Московской области. 27 декабря выставку посетили полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Проект приурочен к 90-летию Московской области. Он объединяет знаковые произведения из 11 подмосковных музеев и галерей, созданные самыми известными российскими художниками 18-20 веков. На выставке представлены работы мастеров живописи — Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Поленова, Малявина. Экспозиция выстроена по цветовому принципу. Концепция выставки опирается на идею цветового круга, которым пользуются художники. В нем выделяются основные цвета: красный, синий, желтый — их никаким образом нельзя получить, но с их помощью путем смешивания можно создавать всевозможные цвета и оттенки.

Источник фото: телеканал «360»

В мультимедиа-зоне гости сами могут стать художниками. Картины они пишут с помощью интерактивной световой проекции. А просто познакомиться с шедеврами можно на специальном тач-столе. Увидеть шедевры русского церковного и светского искусства можно в «Особой кладовой».

Источник фото: телеканал «360»

В экспозиции — произведения мастеров эмали, золотого и серебряного дела, изделий из драгоценных металлов. Коллекции лицевого и орнаментального шитья. Выставка продолжит работать до 29 марта следующего года.

В ходе осмотра уникальных выставок Игорь Щеголев и Наталья Виртуозова обсудили планы по дальнейшему развитию Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» развернулась на площади 1200 метров. В восьми залах представлено 90 полотен.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», являющийся крупнейшим культурным центром Подмосковья. За несколько лет он представил посетителям выставки всемирно известных художников, таких как Левитан, Пикассо, Дюрер, Кустодиев, Фальк и многих других.