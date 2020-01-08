Покататься на печке и вкусно поесть. Последний день «Сказочного Рождества» стартовал в Истре

«Сказочное Рождество» проходит на трех крупных площадках, образующих единое пространство: на территории Ново-Иерусалимского монастыря, в музее «Новый Иерусалим» и на площади около него, где развернуты шатры с ярмарками и мастер-классами, расположены арт-объекты и фотозоны, работает фудкорт, проходят театральная и анимационная программы.

Источник фото: Комитет по туризму МО

Для того, чтобы быстро найти интересующую зону, не нужно изучать буклеты, можно просто спросить у «живых навигаторов» — Ученых Котов. Прогуливаясь по сказочному пространству, они готовы помочь гостям фестиваля попасть куда нужно.

Посетителей фестиваля ждет огромное количество интерактивных фотозон с элементами анимации, в которых актеры предлагают стать участником той или иной сцены из произведений Пушкина. Особое внимание к себе привлекут зоны иммерсивных реконструкций сцен из произведения поэта. Каждый желающий сможет стать участником такой реконструкции как на улице, так и в шатре. Например, в зоне фудкортов стоит большой деревянный стол с лавками, там можно стать героем «Сказки о царе Салтане».

Источник фото:Комитет по туризму МО

На протяжении последнего дня праздника будут работать тематические творческие мастерские, где взрослые и дети смогут изготовить сувениры под руководством опытных мастеров.

Масштабные декорации в стилистике сказок А.С. Пушкина станут не только проводником в своеобразный портал Рождества, но и интерактивной зоной в виде арт-объектов. Например, у Дуба Зеленого Кот Ученый предлагает вместе с посетителями почитать Пушкина.

Источник фото: Комитет по туризму МО

В детском шатре проходят мастер-классы, театральные представления и перформансы для юных гостей фестиваля. В ходе мастер-классов «Рождественские сказки» маленькие посетители узнают, легко ли быть настоящим волшебником: с помощью ножниц, бумаги, клея и трафаретов они создадут персонажей любимых сказок. А потом они смогут принять участие в интерактивном представлении с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В шатре ярмарки «Сыр! Пир! Мир!» можно купить все необходимое к столу от подмосковных фермеров. Здесь представлен большой выбор сыров, колбасных и мясных изделий, чаев и много других вкусностей. В этом же шатре, в отдельной зоне гости смогут подкрепиться, выбрав наиболее понравившееся блюдо, остановившись у фудкортов. Изюминкой этой зоны является иммерсивное застолье на тему произведений Пушкина.

Источник фото: Комитет по туризму МО

Две станции чаепития позволят гостям насладиться горячим ароматным чаем с баранками из огромного самовара.

Сделать праздник веселым и запоминающимся поможет самодвигающаяся русская печка с санями на 30 посадочных мест. Настоящее торжество русского духа обеспечат «печка Емеля», которая с ветерком прокатит вас по морозцу, и «сани Хохлома», которые промчат по полям и равнинам.

Источник фото: Комитет по туризму МО

Яркой заключительной точкой фестиваля станет пиротехническое шоу — красочный, маскарадный огнепад конца XIX века.