Подмосковье готовится к Новому году. Отдохнуть можно будет на горках и катках

В подмосковных городах продолжается активная подготовка к Новому году и длинным каникулам. Для жителей региона откроют 585 объектов, в число которых войдут катки, лыжные трассы и горки. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас все территории готовятся к Новому году. На период зимних праздников запланировано 208 горок, 164 катка, 126 пространств с лыжней и 87 теплых зон», — сообщил министр.

Всего появится 585 объектов, где жители и гости Подмосковья смогут активно провести свободное время. Все подготовительные работы Хайкин поручил завершить до 20 декабря.

«Здесь важно соблюдать стандарт. Мы до всех глав довели стандарт, а это обязательно вежливый персонал, согревающие напитки, туалеты, рекомендации против ковида и брендирование „Зима в Подмосковье“», — подчеркнул министр благоустройства.

На всех горках, катках и в лыжных зонах будут поставлены информационные стенды с правилами поведения и мерами профилактики коронавируса. Горки оснастят ограждениями, освещением и прокатом инвентаря. На подмосковных катках предусмотрены камеры хранения, прокат, раздевался и заточка коньков. В теплых зонах посетители смогут найти очаги, самовары, горячее питание и точки для барбекю.

Сейчас работа по новогоднему оформлению территорий Подмосковья полностью завершена в 51 городском округе.

«Основная особенность новогоднего оформления в этом непростом году — минимальное количество новых элементов и максимально эффективное использование элементов, изготовленных в прошлые периоды. Надо отметить, что некоторые муниципалитеты все же изыскали возможности для установки новых элементов, используя в том числе ресурсы внебюджетного финансирования», — отметил заместитель руководителя главного управления по информационной политике региона Александр Менчук.

В качестве образца он привел оформление городского округа Солнечногорск. По словам Менчука, также в пример другим по новогодним украшениям можно поставить Одинцово, Химки, Королев, Балашиху, Красногорск, Орехово-Зуево, Люберцы и Домодедово. Он подчеркнул, что там муниципалитеты с душой и по делу подошли к созданию новогоднего настроения для жителей и гостей Подмосковья.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов быть максимально щедрыми и при этом рациональными в части украшения городов. Этот вопрос он назвал принципиально важным.

Настроение и все, что связано с новогодними каникулами, таким отпуском, должно быть продумано. У нас есть хорошие наработанные практики. Ими можно смело пользоваться и, что называется, обмениваться опытом. Я прошу вас максимально внедрять лучшие практики в городах Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Глава региона попросил помогать и подсказывать коллегам, испытывающим проблемы. Кроме того, Воробьев призвал в случае необходимости помогать и ресурсами.