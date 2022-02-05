Импульс для массового спорта. «Легенды хоккея» сыграли с дворовой сборной Черноголовки

Четвертый матч серии «Выходи во двор» между «Легендами хоккея» и дворовыми командами Подмосковья прошел в Черноголовке. Игра прошла на площадке местного клуба «Импульс».

На встрече был настоящий аншлаг, как и во время матчей в Красногорске, Одинцове и Видном. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов напомнил, что игры проходят каждую субботу в одном из городов Подмосковья.

«Это фантастический праздник, люди приходят, чтобы увидеть хоккеистов, за которых они болели, провести время с семьей. Губернатор запустил проект, который, думаю, будет распространяться и по всей стране. Для „Легенд хоккея“ большая честь быть частью формирования здорового образа жизни», — сказал Фетисов.

Участник встречи, хирург Владимир Рогозин отметил, что команда Черноголовки объединила самых разных людей. Это и ученые, и врачи, и люди других специальностей. Всех их сплотил хоккей.

«Я играю с 1972 года, когда состоялась первая серия матчей советской сборной с канадцами. Очень волнительно встречаться с легендами хоккея. Это для нас большая радость», — добавил он.

В Черноголовке на лед вышли также олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Сергей Шепелев, Игорь Болдин, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев. В составе их команды играл министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Поручение Андрея Юрьевича Воробьева — развивать проект. Практически до конца марта будем проводить эти игры, а потом обсудим план на новый сезон. В следующую субботу у нас Королев. Планируем сразу после хоккея вместе с легендами и жителями посмотреть матч Россия — Чехия на Олимпиаде. Начало в 15:00, всех приглашаем», — сказал глава подмосковного Минспорта.

Для болельщиков провели автограф-сессию с легендарными хоккеистами. Перед зрителями выступили фигуристы и музыканты. Были и конкурсы с оригинальными призами. Желающие смогли подкрепиться на полевой кухне и выпить горячий чай. Следить за игрой можно было на большом экране.

Матчи серии «Выходи во двор» организуют в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Сыграть в хоккей со звездами могут обычные жители, которые объединяются в команды. В играх участвуют дети, которые занимаются в местных секциях.