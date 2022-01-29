Третий матч между «Легендами хоккея» и дворовыми командами прошел в Подмосковье

Сегодня, 29 января, прошел третий матч между «Легендами хоккея» и дворовыми командами в Подмосковье. На этот раз звездам хоккея противостояли жители Ленинского городского округа. Команды сыграли вничью, со счетом 4:4. Встреча прошла на хоккейной коробке школы № 10 в Видном. Всего в Подмосковье в этом году — более 700 катков.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» проходит серия игр «Выходи во двор». Теперь жители Московской области могут не только наблюдать, как играют прославленные на весь мир хоккеисты, такие как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов или Александр Якушев, но и выйти на одну площадку с ними.

«Губернаторский проект нас всех объединяет, приводит на каток и лыжню с семьей, с детьми. И, конечно, „Легенды хоккея“ не могли не поддержать его», — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он добавил, что выйти на лед с теми, кто любит хоккей, — большая честь. И выразил надежду, что, возможно, кто-то из ребят станет великим хоккеистом.

В составе «Легенд хоккея» также выступали олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Виталий Прохоров и Вячеслав Буцаев, серебряный призер ЧМ Александр Гуськов, 82-летний ветеран хоккея из Можайска Владимир Платонов.

В матче участвовали воспитанники детских спортивных школ, а также глава округа Алексей Спасский и министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

По словам министра Абаренова, в микрорайоне Путилково в Красногорске, где прошел первый матч, ребята так воодушевились игрой, что уже создают команду и хотят участвовать в турнирах.

«Уверен, в Ленинском будет так же. Ну а дальше у нас — Черноголовка, Домодедово, Чехов, Одинцово, Балашиха. Проект не остановится и в следующем году», — сказал Абаренов.

Участник матча Алексей Пушкарев рассказал, что играет в хоккей на стадионе „Металлург“.

«В Ночной хоккейной лиге с легендами уже встречался, но вот Якушева сегодня увидел впервые. Это мой кумир, у меня с детства на майке его номер — 15-й. Для нашего города, для зрителей такие матчи — просто класс!» — поделился Алексей.

Матчи такого масштаба и формата в Подмосковье раньше не проводились. Впервые звезды хоккея встретились на льду с дворовой командой местных жителей в Красногорске 15 января. Затем «Легенды хоккея» сыграли против дворовой команды в Одинцове 22 января.

Благодаря проекту по проведению таких матчей в регионе популяризируют хоккей.​

Ранее в Московской области абсолютно бесплатно проводились ледовые шоу, в которых принимали участие мировые звезды фигурного катания. Их посмотрели более 170 тысяч жителей и гостей региона.