Звезды хоккея сыграли матч с дворовой командой в Красногорске вничью
Матч звезд отечественного хоккея и дворовой команды в Красногорске завершился вничью
Легендарные хоккеисты сыграли вничью с дворовой командой в Красногорске. Матч между звездами отечественного хоккея и любительской командой юниоров завершился со счетом 3:3, сообщило РИАМО.
Игра состоялась в микрорайоне Путилково. Встреча на стадионе образовательного центра «Вершина» стала отправной точкой губернаторской программы популяризации хоккея.
Любительская команда с ребятами из школы имени Владимира Петрова встретилась на льду со звездами хоккея Вячеславом Фетисовым, Александром Могильным, Валерием Каменским, Алексеем Касатоновым, Сергеем Бабиновым, Сергеем Шепелевым и Виталием Прохоровым.
Команда звезд вела на протяжении всего матча. Второй период завершился со счетом 3:2, но дворовой команде удалось сравнять его за серию буллитов.
Министр спорта Дмитрий Абаренов рассказал, что легенды хоккея сразу же откликнулись на предложение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и поддержали идею такого матча.
Глава Красногорска Дмитрий Волков отметил, что только недавно в городском округе стартовал проект со звездами фигурного катания, а сегодня — с хоккеистами мирового уровня.
«Ребятишки, которые занимаются в хоккейных школах, сегодня настоящие чемпионы!» — сказал Волков.
Матч организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
Ранее на стадионе центра «Вершина» открылся новый бесплатный каток.