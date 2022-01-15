Звезды хоккея сыграли матч с дворовой командой в Красногорске вничью

Легендарные хоккеисты сыграли вничью с дворовой командой в Красногорске. Матч между звездами отечественного хоккея и любительской командой юниоров завершился со счетом 3:3, сообщило РИАМО.

Игра состоялась в микрорайоне Путилково. Встреча на стадионе образовательного центра «Вершина» стала отправной точкой губернаторской программы популяризации хоккея.

Любительская команда с ребятами из школы имени Владимира Петрова встретилась на льду со звездами хоккея Вячеславом Фетисовым, Александром Могильным, Валерием Каменским, Алексеем Касатоновым, Сергеем Бабиновым, Сергеем Шепелевым и Виталием Прохоровым.

Команда звезд вела на протяжении всего матча. Второй период завершился со счетом 3:2, но дворовой команде удалось сравнять его за серию буллитов.

Министр спорта Дмитрий Абаренов рассказал, что легенды хоккея сразу же откликнулись на предложение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и поддержали идею такого матча.

Глава Красногорска Дмитрий Волков отметил, что только недавно в городском округе стартовал проект со звездами фигурного катания, а сегодня — с хоккеистами мирового уровня.

«Ребятишки, которые занимаются в хоккейных школах, сегодня настоящие чемпионы!» — сказал Волков.

Матч организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее на стадионе центра «Вершина» открылся новый бесплатный каток.