Четыре елочных базара начали работать в Долгопрудном

Всего зимой в городских округах Подмосковья заработают около 400 елочных базаров. Жители смогут выбрать себе новогодние деревья и на ярмарках, а также в торговых центрах.

Около 60% точек по продаже елок заработает после 20 декабря Сергей Воскресенский.

По его словам, больше всего елочных базаров откроют на этот раз в Щелкове и Балашихе. Там заработает около 40 точек.

Еще более 20 базаров развернут в Люберцах, Ленинском округе, Красногорске, Химках и Мытищах. При этом самый крупный уже открыли в Котельниках.

В основном продают живые ели и сосны. Базары проработают в Подмосковье до 31 декабря включительно.