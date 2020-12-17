17 декабря 2020, 14:48
Четыре елочных базара начали работать в Долгопрудном
Четыре елочных базара открыли в Долгопрудном. Там жители смогут приобрести хвойные деревья на любой вкус. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Всего зимой в городских округах Подмосковья заработают около 400 елочных базаров. Жители смогут выбрать себе новогодние деревья и на ярмарках, а также в торговых центрах.
Около 60% точек по продаже елок заработает после 20 декабря
Сергей Воскресенский.
По его словам, больше всего елочных базаров откроют на этот раз в Щелкове и Балашихе. Там заработает около 40 точек.
Еще более 20 базаров развернут в Люберцах, Ленинском округе, Красногорске, Химках и Мытищах. При этом самый крупный уже открыли в Котельниках.
В основном продают живые ели и сосны. Базары проработают в Подмосковье до 31 декабря включительно.