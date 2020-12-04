Сотни елочных базаров открылись в Подмосковье

С 4 декабря по всей Московской области начнут работать елочные базары. Всего их около 400. На них можно купить живые российские и зарубежные ели, а также искусственные деревья.

Елочные базары будут работать в Подмосковье с 4 декабря по 10 января. Также ели появятся в крупных сетевых магазинах и на онлайн-платформах.

РИАМО сделало карту размещения елочных базаров в Подмосковье в этом сезоне.

Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что основными поставщиками деревьев в этом году стали Кировская, Пензенская и Пермская области. Также елки привозят из Дании, Польши, Эстонии.

На подмосковных елочных базарах можно также купить новогоднюю упаковку, гирлянды, искусственный снег, мешки для утилизации и многое другое. По словам Воскресенского, волонтеры будут развозить елки пожилым жителям Подмосковья.