Первые новогодние ярмарки заработали в 9 округах Подмосковья

Жители смогут найти подарки и угощения. Свою продукцию представили более 30 регионов России. На ярмарках удастся попробовать многообразие вкусов и выбрать лучшие из них к новогоднему столу.

От Московской области здесь сотни фермеров. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Можно выбрать сыр более 50 видов, овощи и фрукты, мясные деликатесы и рыбу, разные хлебобулочные, кондитерские изделия, мед, пряники, коврижки и пастилу по сниженным ценам Сергей Воскресенский.

Гостей традиционно встречают Дед Мороз и Снегурочка. В павильонах продают сувениры, изделия ремесленников, украшения, костюмы.

Для жителей проводят мастер-классы по приготовлению новогодних блюд, росписи пряников, созданию гирлянд, росписи елочных игрушек и многим другим направлениям.

«Массовое открытие ярмарочных площадок с праздничной тематикой начнется 20 декабря», — напомнил Воскресенский.

Он отметил, что площадки развернут в 54 городских округах. Все новогодние ярмарки проработают в регионе вплоть до 31 декабря. А вот прокатиться на коньках в Подмосковье можно будет на 184 площадках. Мы уже рассказали про самые большие из них.