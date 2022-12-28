Зима в Подмосковье 28 декабря 2022, 12:11 Балетные постановки и рождественские квесты будут доступны по «Пушкинской карте» в Подмосковье в январе

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Владельцы «Пушкинских карт» смогут посетить новогодние и рождественские мероприятия в январе в Подмосковье. Для них будут доступны не только выставки и музыкальные представления, но и балетные постановки и рождественские квесты.

Музей-заповедник «Усадьба Муранова» пригласит на праздник «Рождество в дворянской усадьбе». В Клину покажут мюзикл «Волшебник Изумрудного города» и музыкальный спектакль «Волшебная барабанная палочка». В Серпуховском историко-художественном музее пройдет иммерсивный вечер «Путешествие в прошлое. Старый Новый год», а в усадьбе Шахматово пройдет праздник «В гостях у сказки». Новогоднюю программу также подготовили театры региона.

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«Пушкинская карта» дает возможность молодых людям от 14 до 22 лет посещать культурные мероприятия за счет государства. Средства на ее счете можно потратить на выставки, концерты, театры и другие события.

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