Зима в Подмосковье 27 ноября 2023, 10:27 Автобусы «Мострансавто» перевели на работу по фактическому расписанию из-за рекордного снегопада АО "Мострансавто"

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Из-за сильного снега некоторые рейсы «Мострансавто» были задержаны, а автобусы перешли на работу по фактическому расписанию. Пассажиров призвали учитывать увеличение интервалов движения при планировании поездок.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работа автобусов изменилась из-за снегопада и обледенения дорог.

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«Мы в постоянном контакте с ситуационным центром и Минтрансом Подмосковья. Ситуация сложная, но контролируемая. Дорожные службы оказывают существенную поддержку с отдаленных районов и двигаются в направлении столицы, расчищая нам путь», — заявили в «Мострансавто».

Компания принимает все возможные усилия, чтобы сократить негативные последствия и принимает меры по безопасности движения. Так, с водителями проводят дополнительные инструктажи, а техническая служба усилила контроль за состояние транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал прошедший снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.

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