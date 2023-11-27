27 ноября 2023, 09:46
Андрей Воробьев: самый мощный за последние 40 лет снегопад пришел в Подмосковье
В Подмосковье наблюдается самый мощный за последние 40 лет снегопад. Ночью все дорожные службы перешли в усиленный режим, отметил губернатор Андрей Воробьев. Самые сложные ситуации, по его словам, — в Подольске, Лобне, Можайске и Ленинском округе.
Он добавил, что на особом контроле — маршруты общественного транспорта. В Можайск, Ленинский округ, Лобню и Подольск уже перебрасывают дополнительные силы.
В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет. Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, более двух тысяч единиц техники.
Андрей Воробьев
Работы, по словам Андрея Воробьева, не останавливаются ни на минуту.
«Будьте осторожны: местами вместе со снегом идет дождь. На тротуарах и дорогах быстро образуется гололед. Отдельное спасибо всем, кто дежурил всю ночь и продолжает работать», — сказал губернатор.
В Московский регион пришел циклон с Черного моря, вызвавший мощный шторм в Крыму и Краснодарском крае. Это рекордный снегопад ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Москве высота сугробов превысила 20 сантиметров и достигла январских показателей.
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