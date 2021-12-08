Коронавирусы могут прорваться из мира животных к людям

В недалеком будущем еще ряд групп коронавирусов может прорваться из мира животных к людям. Такое заявление сделал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

По его словам, «сами коронавирусы нас еще удивят». В беседе с газетой «Известия» он объяснил, что это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров.

«Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям. Мы должны понимать, что такое может происходить в обозримом будущем, и быть к этому готовы», — считает Семенов.

На вопрос о том, ждут ли людей новые коронавирусные эпидемии, Семенов ответил, что возбудитель нового коронавируса SARS-CoV-2 является третьим за последние 20 лет коронавирусом, который успешно прорвался к людям.

Вызывающий атипичную пневмонию SARS-CoV-1, по словам Семенова, «ворвался, похулиганил и исчез» на 18 лет.

Следом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), отметил он. Этот вирус был более смертоносный, чем новый коронавирус — каждый третий случай заболевания заканчивается летально. Вирус локализован на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах. Он поражает в основном тех, кто занимается скотоводством.

SARS-CoV-2, как отметил Семенов, удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. По его словам, это значит, где-то может быть и четвертый, и пятый коронавирус.

«Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много», — добавил Семенов.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил конец пандемии после распространения нового штамма «омикрон». По мнению ученого, новый штамм не будет вызывать у больных тяжелых последствий. После распространения его по миру человечество адаптируется к новому штамму — и на этом пандемия может закончиться. Однако «омикрон» пока рано называть природной вакциной от COVID-19. Специалисты еще не обладают достаточной информацией обо всех его параметрах и особенностях.