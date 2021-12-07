«Так исчез свиной грипп»: инфекционист оценил шанс штамма «омикрон» стать природной вакциной от COVID-19

Новый штамм коронавируса «омикрон» пока рано называть природной вакциной от COVID-19. Специалисты еще не обладают достаточной информацией обо всех его параметрах и особенностях. Такое мнение в интервью Lenta.ru высказал бывший главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук Николай Малышев.

По словам Малышева, сама идея о том, что «омикрон» может стать инструментом, который позволит справиться с пандемией коронавируса, не нова и уже высказывалась рядом специалистов.

«Другое дело, что пока еще мы плохо знаем параметры данного штамма. Поэтому время покажет, возможно или нет», — констатировал инфекционист.

Рассуждая о течении пандемии коронавируса, Малышев сравнил ее со вспышкой свиного гриппа, которая случилась в 2009–2010 годах. Тогда вирус исчез именно таким образом, о котором сейчас рассуждают ученые.

«Свиной грипп, который в начале свирепствовал, а потом снизошел и стал сезонным и не вызывал никаких опасений. Так что идея хороша, а вот как это воплотится, это уже посмотрим», — подчеркнул Николай Малышев.

Эксперт отметил, что прогнозировать развитие пандемии с участием «омикрона» будет возможно только тогда, когда исследователи смогут узнать все его характеристики.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил конец пандемии после распространения нового штамма «омикрон». По мнению ученого, новый штамм не будет вызывать у больных тяжелых последствий. После распространения его по миру человечество адаптируется к новому штамму — и на этом пандемия может закончиться.