Вирусолог Альтштейн допустил конец пандемии после распространения нового штамма

После того, как человечество адаптируется к новому «омикрон»-штамму, пандемия коронавируса может закончиться. Таким мнением с Lenta.ru поделился главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Новый штамм, по мнению Альтштейна, не будет вызывать у больных тяжелых последствий. После распространения его по миру человечество адаптируется к новому штамму и на этом пандемия может закончиться.

Однако окончательные выводы о новом штамме делать пока рано, отметил вирусолог. Необходимо изучить, какое влияние он будет иметь на пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.