Жертвами ковида в России стали более 280 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявили 32 974 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба.

В Москве положительный результат теста получили 3356 человек. В Санкт-Петербурге заражение диагностировали у 2528 человек. В Московской области выявили 2075 инфицированных.

Общее число всех случаев заражений, выявленных в России за время пандемии, достигло 9 769 011.

За последние сутки из больниц после выздоровления выписали 35 182 пациента. В общей сложности переболели уже 8 471 813 человек.

Однако еще 1215 человек умерли. Всего от ковида в России скончались уже 280 072 человека.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Севастополь стал первым регионом, в котором уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Также среди лидеров по этому показателю Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тува, Чукотка и Карелия, в которых уровень коллективного выше 72%. Самые низкие показатели — в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Ставрополье и во Владимирской области.