Первый российский регион достиг иммунитета 80%

Севастополь является лидером по коллективному иммунитету к коронавирусу в России, показатель составил 80,8%. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также Голикова назвала еще шесть регионов, в которых уровень коллективного иммунитета выше 72%. Это Чукотка, Тува, Карелия, Санкт-Петербург, Подмосковье и Москва. Об этом сообщили в оперативном штабе, передало РИА «Новости».

В целом в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 53,7%.

В Москве его уровень составляет 72,1%, согласно данным оперштаба на 3 декабря.

Вакцинацию первым компонентом в России провели уже более 72 миллионов раз, а прививку полного цикла — почти 64 миллиона раз, рассказала Голикова.

В России поставили задачу достичь коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, так как считается, что при таком показателе иммунизации взрослого населения получится остановить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

В прошлом месяце Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что коллективный иммунитет в стране желательно довести до уровня 90-95%.