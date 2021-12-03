Голикова перечислила регионы РФ с плохими показателями коллективного иммунитета
Вице-премьер Голикова: у пяти регионов РФ самый низкий уровень коллективного иммунитета
В нескольких российских регионах показатель коллективного иммунитета к коронавирусу оказался самым низким. Дела обстоят неважно в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Владимирской области. При этом первым достичь нужного уровня коллективного иммунитета смог Севастополь.
Данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой привело РИА «Новости».
«Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан — 24,9%», — отметила она.
В Кабардино-Балкарии уровень иммунитета достиг 36,2%. Аналогичные показатели в Карачаево-Черкесии и в Ставрополье. У Владимирской области они равны 39,3%.
Севастополь, по данным оперштаба, первым среди регионов РФ достиг коллективного иммунитета к SARS-CoV-2. Его уровень составил 80,8%. На Чукотке, в Туве, Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области и Москве показатели превысили 72%.
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 10 декабря выделить дополнительные средства на борьбу с новым штаммом коронавируса «омикрон».