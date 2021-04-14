Жертвами ковида в России стали 104 тысячи человек

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли 399 человек. За все время пандемии ковид унес 104 тысячи жизней. Об этом сообщил оперштаб.

В течение суток медики выявили 8326 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. 13,9% из них бессимптомные. С марта прошлого года в России зафиксировали 4 666 209 случаев заражения коронавирусом. За 24 часа выздоровели 9447 человек. Всего 4 291 223. В Москве 1837 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге — 712, в Московской области — 568.

Сейчас в России полным ходом идет масштабная вакцинация от SARS-CoV-2. В рамках прививочной кампании власти планируют вакцинировать более половины населения, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет. После этого можно будет отменить оставшиеся ограничения и вернуться к нормальной жизни.

Российскую вакцину «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, уже одобрили в 60 странах. Аргентинские медики пришли к выводу, что первый укол этим препаратом формирует хороший иммунный ответ и достаточное количество антител.