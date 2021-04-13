Ученые заявили о сильном иммунном ответе от первой дозы «Спутник V»

Однократная доза вакцины от коронавируса «Спутник V» приводит к формированию большого иммунного ответа и достаточного количества антител. Об этом говорится в отчете первого этапа исследований, которое провели медики Аргентины. Текст доклада опубликован на официальном сайте правительства страны.

В исследовании приняли участие 288 человек, которые получили только первую дозу российской вакцины от коронавируса. В ходе проведенного обследования выяснилось, что 94% сформировался достаточный иммунитет. При этом те, кто ранее переболел COVID-19 после первой дозы получили антител в пять раз больше, чем прошедшие обе процедуры вакцинации без инфекции в анамнезе.

«Вакцина „Спутник V“ формирует устойчивый иммунный ответ у большинства привитых людей. Если сравнить реакцию пациентов, которые уже переболели коронавирусной инфекцией и получили препарат, то вторая доза не приводит к значительному увеличению титра антител», — заявил руководитель исследования Андреа Гамарник.

Он привел конкретные цифры. В первой группе, где переболевших COVID-19 привили первой дозой «Спутник V» средний титр антител составил 9850 — это достаточно высокое значение.

У второй группы, где привились те, кто не сталкивался с коронавирусом средний титр составил 244. После второй дозы этот показатель вырос до 2150. А у членов первой группы показатель не изменился после применения второй дозы.

«Результаты показывают, что перенесенная инфекция порождает иммунологическую память, и что реакция иммунной системы на вакцину Sputnik V приводит к значительному росту антител, чем у тех, кто получил обе дозы, но не сталкивался с возбудителем», — пояснил старший научный сотрудник Института биомедицинских исследований ретровирусов и СПИДа Хорхе Геффнер.

Ученые отметили, что после первой инъекции «Спутник V» иммунитет формируется у 96% привитых, которые не сталкивались с коронавирусом. При этом после второго укола антитела генерируются у 100% вакцинированных.

Авторы исследования отметили, что пока это только первый этап исследования. Они намерены продолжить наблюдение за получившими прививки весь следующий год.

Российская вакцина «Спутник V» — стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ее создали в институте имени Гамалеи. Она представляет собой два аденовируса, которые выступают векторами — переносчиками генетической информации белка коронавируса SARS-CoV-2. При проникновении в организм иммунная система реагирует на части чужеродного белка и формирует антитела.