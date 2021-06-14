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    14 июня 2021, 12:46

    Жара в самоизоляции. Врач дал три совета, как спастись от духоты в квартире

    Александр Блинов, Екатерина Андронова

    Пережить жаркие летние дни и духоту, будучи дома, помогут несколько простых советов. Об этом в беседе с «360» рассказала врач-терапевт, хирург Наталья Уклеина.

    Жара в самоизоляции. Врач дал три совета, как спастись от духоты в квартире

    Сейчас из-за угрозы ковида многие сидят дома и работают удаленно. Чтобы пережить духоту и провести жаркие дни дома без вреда для здоровья, прежде всего нужно позаботиться о проветривании помещения.

    «Проветривать помещение. Вентилятор включить. Пить побольше жидкости», — сообщила врач-терапевт.

    Уклеина при этом призвала не прикладывать лед к темени, иначе можно переохладиться. А еще специалист посоветовала комфортно одеваться.

    Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, пережить духоту поможет их стандартная терапия. В жаркие дни им лучше находиться дома.

    Ранее россиянам рассказали, как защитить квартиру от тополиного пуха, который атаковал уже ряд российских городов.

    Специалисты ранее также рассказали, как бороться с летней бессонницей. У многих людей проблемы со сном возникают именно летом. Это связано с жарой, духотой и короткими ночами.