Эксперт поделился способами борьбы с летней бессонницей

Летом многих людей, которые обычно не испытывают проблем со сном, начинает мучить бессонница. Это связано с жарой, духотой и короткими ночами. Эксперт по вопросам сна, генеральный директор СЕО компании Blue Sleep Гоша Семенов рассказал «ФедералПресс», что с этим делать.

В первую очередь необходимо позаботиться о выработке мелатонина — так называемого гормона сна. Дело в том, что мелатонин вырабатывается только в полной темноте, поэтому летом, когда темнеет поздно, а светает рано, он может быть в дефиците. Для этого стоит повесить в комнате темные шторы или жалюзи, которые не дают свету проникать в спальню.

Кроме того, важно поддерживать комфортную температуру в комнате, ведь духота тоже может мешать уснуть. Идеальная температура для сна — 21-23 градуса. Перед сном комнату лучше проветрить.

Если спите в пижаме, лучше использовать натуральные материалы: например, лен или хлопок. Синтетика нарушает теплообмен и не дает коже дышать. Также эксперт советует следить за водным балансом и исключить жирную пищу за несколько часов до сна.

«Летняя бессонница — не клинический диагноз, а издержка времени года. Забота о гигиене сна и здоровые привычки могут справиться с сезонной проблемой», — заключил Семенов.