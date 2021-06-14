Россиянам рассказали, как защитить квартиру от тополиного пуха

Тополиный пух атаковал ряд российский городов. Спрятаться от него сложно даже дома. Однако есть несколько простых способов, которые помогут защитить квартиру. Об этом рассказала сотрудница клининговой компании Вера Глебовская.

«Влажная уборка и москитные сетки на окна. Просто не допускать проникновения пуха, внутри дома — влажная уборка. Все так — по-бытовому, банально. Если нет сетки, то какую-нибудь простынку или пеленку», — процитировал телеканал «Звезда» слова эксперта.

Глебовская отметила, что в квартире дома, рядом с которым находятся тополя, влажную уборку нужно проводить почаще. Желательно не открывать широко окна.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее рассказал, что аллергии на тополиный пух вообще не встречается. Люди часто путают с аллергией обычное раздражение слизистых. Защититься от тополиного пуха на улице можно с помощью тканевой маски. По его словам, аллергия на цветочную пыльцу — гораздо более серьезное явление. Она может начаться даже у тех, кто никогда не болел ей.