Здоровье 22 декабря 2023, 00:06 Возбудитель превратил поезд Тюмень — Адлер в заразный экспресс. Как уберечь детей в дальних поездках Врач Жемчугов: сбитая температура в первые часы поможет избежать осложнений РИА «Новости»

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В ночь на 21 декабря в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя школьница из группы детей из ЛНР, отдыхавших в лагере. Перед смертью девочка жаловалась на высокую температуру. В этот момент состав находился на станции в Пензенской области. Только когда он доехал до саратовского Балашова, с поезда сняли 125 детей и отправили в инфекционную больницу. В ходе обследования врачи обнаружили грипп группы А у 15 детей, еще 60 человек жаловались на симптомы ОРВИ.

Поездка из лагеря

Дети из ЛНР отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская Ребячка» и в поезд сели в конце смены, 19 декабря. Сопровождавшая их Елена Изварина в комментарии Telegram-каналу «Mash в Донбассе» подчеркнула, что девочка не жаловалась на здоровье в лагере. Также она заметила, что перед посадкой всех детей осмотрели врачи.

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Рассказ Извариной подтвердил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин. Он пояснил, что сейчас находится на территории лагеря, где отдыхали дети, и оказывает помощь следствию и сотрудникам Роспотребнадзора.

«Погибшая девочка по журналу медпункта не проходила, с жалобами туда не обращалась. В лагере были дети, которые обращались в медпункт и получали лечение. К моменту отправки из лагеря у них диагностировали уже только остаточные явления, в связи с чем медперсонал передал дополнительные лекарственные средства в дорогу», — заявил Грамотин.

Подтвердившие смерть девочки пензенские врачи передали сообщение коллегам из других регионов. Поэтому к моменту подхода состава в Балашов детей ждала целая бригада медиков и мобильная лаборатория.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 125 юных пассажиров отправились в инфекционную больницу.

«Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними», — заявил он.

В Министерстве здравоохранения России уточнили, что всего в больницу доставили 86 детей с симптомами ОРВИ, из которых семь находятся в состоянии средней тяжести из-за высокой температуры.

Еще 38 несовершеннолетних и 11 взрослых без признаков инфекции разместили в провизорном блоке больницы. У всех пациентов взяли анализы, назначили противовирусную терапию.

РИА «Новости»

От чего погибла девочка в поезде

Мать умершей в поезде девочки считает, что за дочерью не досмотрело руководство лагеря. В беседе с Telegram-каналом Ural Mash она обвинила вожатых в игнорировании всех жалоб.

«Звонила мне на третий день, сказала, что там ребенок заболел. Тоже была температура. Получается, первоначально тоже не обратили это внимание, а когда начали другие детки заболевать, ее переселили в изолятор», — рассказала собеседница журналистов.

Она добавила, что всего в лагере было два врача и 15 градусников на 125 человек. Несмотря на то, что некоторые дети не выздоровели окончательно, их все равно отправили на поезде.

Женщина заметила, что перед поездкой с дочерью все было нормально. Но потом сопровождающие прислали ей сообщение, что у девочки поднялась температура до 39,2 градуса. Мать несколько раз звонила и узнала, что ребенок попросил вывести его в тамбур подышать и там потерял сознание. В себя школьница не пришла.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки. Криминалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину внезапной смерти ребенка.

РИА «Новости»

Опасная температура

При возникновении симптомов острой респираторной инфекции важно не допускать роста температуры в первые часы. Это касается как взрослых пациентов, так и маленьких детей. Об этом «360» заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Особенно это касается детей, потому что они очень чувствительны. Поэтому температуру нужно довести до нормального состояния при помощи жаропонижающего. Тогда воспалительный процесс останавливается», — заявил он.

Врач добавил, что сбитая температура не дает возникать осложнениям, которые могут привести к летальному исходу. Это особенно актуально для гриппа, который может вызвать воспаление мозга, почек, сердца и легких.

К сожалению, у нас вот такой бред установился, я не знаю, кто это сказал, но это вредный совет: мол, не надо сбивать температуру, потому что так иммунитет борется. Это полный идиотизм. При первом же признаке нужно применять любые противовоспалительные препараты, которые есть, чтобы затормозить процесс — по крайней мере, до диагностики. Владислав Жемчугов. врач-иммунолог

Врач подчеркнул, что современные системы позволяют быстро установить, что стало причиной заболевания, и назначить лечение. Он пояснил, что в первые три дня симптомы ОРВИ, которых насчитывается десятки разных видов, коронавирусной инфекции, кори и коклюша, одинаковые: головная боль, жар и насморк. Но чтобы избежать тяжелых последствий со смертельным исходом, важно добиться нормализации температуры.

Отвечая на вопрос о смерти девочки в поезде, эксперт подчеркнул, что пока рано делать какие-то выводы — стоит дождаться результатов вскрытия и публикации протоколов.

Жемчугов напомнил, что вирусы гриппа уже приводили к массовой гибели людей. В качестве примера он привел испанку, погубившую более 100 миллионов в 1918 году, и „Гонконгский грипп“, обнаруженный в 1968 году. Его жертвами стали миллионы человек.

Врач не исключил, что вирус гриппа группы А тоже может приводить к тяжелому течению болезни.