Происшествия 21 декабря 2023, 11:36 Высаженные из поезда в Саратовской области дети заразились гриппом А Роспотребнадзор выявил у снятых с поезда Тюмень — Адлер детей грипп А РИА «Новости»

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Снятых с поезда Тюмень — Адлер детей обследовали. Анализы показали грипп А. Главный санитарный врач взял ситуацию под свой контроль, сообщило управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. <…> Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора», — объявила пресс-служба.

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К исследованию проб подключили специалистов Всероссийского противочумного института «Микроб», Центрального НИИ эпидемиологии и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Роспотребнадзор сообщил, что противоэпидемические мероприятия провели в полном объеме.

Организованная группа возвращалась из лагеря. Грипп А, известный как гонконгский грипп, выявили у 15 из 60 заболевших детей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Всего с поезда сняли 125 человек. Одна девочка умерла. Следком Пензенской области, где зафиксировали ее смерть, возбудил уголовное дело.