Происшествия 21 декабря 2023, 10:42 Власти подтвердили гибель ребенка из поезда Тюмень — Адлер Губернатор Бусаргин: в поезде Тюмень — Адлер погибла 12-летняя девочка РИА «Новости»

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Из 125 снятых с поезда Тюмень — Адлер пассажиров 60 пожаловались на симптомы ОРВИ. Один ребенок умер, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«По информации сопровождающих и оперативных служб соседнего региона, в ходе следования поезда скончался один из детей — 12-летняя девочка. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы», — заявил он.

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Около 60 детей, по словам Романа Бусаргина, имеют признаки ОРВИ, у 15 из них анализ показал грипп А. Губернатор сообщил, все заболевшие в удовлетворительном состоянии, им оказали медицинскую помощь.

Дети возвращались организованной группой из лагеря, в пути у некоторых из них поднялась температура. В Балашове с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 человек. На станции развернули мобильную лабораторию, осмотрели пассажиров и увезли вместе с сопровождающими в областную инфекционную больницу.