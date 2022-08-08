Пожар на складе Ozon под Истрой потушили через 5 дней

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра полностью ликвидировали, сообщила пресс-служба подмосковного МЧС. В тушении пламени участвовали более ста человек.

«8 августа 2022 года, в 18:00, — ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 45 единиц техники, 133 человека», — уточнили в ведомстве.

Пожар на складах ретейлера начался днем 3 августа. По данным Центра медицины катастроф, 13 человек пострадали. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Возможными причинами возгорания могли стать короткое замыкание, неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны сотрудников, а также нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил, что компания Ozon застраховала сгоревшие склады на 17 миллиардов рублей.